Arıklı: Çıkarma Plajı askeri müze olacak, Vakıflar İdaresi işletecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yavuz Çıkarma Plajı’nın askeri müze olarak düzenleneceğini ve Vakıflar İdaresi tarafından işletileceğini açıkladı.
Arıklı: Çıkarma Plajı askeri müze olacak, Vakıflar İdaresi işletecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yavuz Çıkarma Plajı ile ilgili son günlerde yaşanan tartışmalara dair açıklama yaptı. Arıklı, plajın askeri müze olarak düzenleneceğini ve Vakıflar İdaresi tarafından işletileceğini duyurdu.

Arıklı açıklamasında, yaklaşık 15 yıl önce plajın özel bir şirkete kiralandığını ve bu süreçte isminin değiştirildiğini belirtti. O dönemde deniz üzerine tahta bir iskele yapıldığını, ancak yaklaşık 5 yıl boyunca İskeleler Tüzüğü’ne aykırı şekilde Limanlar Dairesi’nden izin alınmadan işletildiğini ifade etti. 2022 yılında ise Limanlar Dairesi’nden gerekli izin alınarak her yıl harcın ödendiğini kaydetti.

2024 yılında kira sözleşmesinin sona erdiğini ve birçok şirket ile kurumun burayı kiralamak için girişimde bulunduğunu aktaran Arıklı, Vakıflar İdaresi’nin sözleşmenin uzatılmayacağını ve alanı kendisinin işleyeceğini ilgili şirkete bildirdiğini söyledi. Şirket yetkililerinin, Vakıflar tarafından işletilmesi veya müze yapılması durumunda herhangi bir itirazlarının olmayacağını, yatırımlarını ise ücretsiz devredeceklerini ilettiğini aktardı.

Arıklı, görüşmeler sürerken Kolordu Komutanı’nın Vakıflar Yönetim Kurulu Başkanı’nı çağırarak plajın başkasına devredilmemesi ve askeri müze yapılması yönünde talepte bulunduğunu, yönetim kurulu başkanının da bu talebi kabul ettiğini belirtti. Konunun Başbakan ve hükümet ortaklarına da aktarıldığını ifade eden Arıklı, Başbakan’ın “Harika olur. Ne gerekiyorsa yapalım” dediğini ve çalışmaların bu yönde devam ettiğini aktardı.

Limanlar Dairesi’nin, Haziran 2025’te ilgili şirketin iskele iznini 6 ay uzatması konusuna da değinen Arıklı, Limanlar Dairesi’nin yazılı açıklamasını paylaştı. Açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin tahliye yazısının lisans verilmesinden sonra Limanlar Dairesi’ne ulaştığı, dolayısıyla lisansın verildiği tarihte arazinin tahliyesi konusunda resmi bir bilginin bulunmadığı ifade edildi. Daire ayrıca, işlemin tamamen yasal çerçevede yapıldığını ve herhangi bir art niyet taşımadığını vurguladı.

Arıklı, açıklamasını “Netice itibariyle Yavuz Çıkarma Plajı ruhuna uygun bir şekilde askeri müze olacak ve Vakıflar İdaresi tarafından işletilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” sözleriyle tamamladı.

 

    ÇOK OKUNANLAR
