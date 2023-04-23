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Arıklı: Çocuklarımız İçin Sarf Ettiğimiz Çaba Geleceğimize Yatırımdır

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Arıklı: Çocuklarımız İçin Sarf Ettiğimiz Çaba Geleceğimize Yatırımdır
Arıklı: Çocuklarımız İçin Sarf Ettiğimiz Çaba Geleceğimize Yatırımdır

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Arıklı’nın mesajı şöyle:

“23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Mustafa Kemal Atatürk 103 sene önce bugün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek 23 Nisan'ı geleceğimiz, her şeyimiz çocuklarımıza armağan etti. Atatürk’ün armağanını; barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımızı ülkesini seven, akıl ve bilim yolunda ilerleyen, geleneklerimize sahip çıkan, dürüst ve çalışkan bireyler olarak yetiştirerek taçlandırabiliriz. Çocuklarımız için sarf ettiğimiz çaba, geleceğimize yapılan yatırımdır. Çocukların ne kadar değerli olduğunu, onlara bu günü armağan eden ve bunu dünyada ilk ve tek düşünen ulu önerimiz Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.”

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