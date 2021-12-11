Arıklı: CTP ile iç politikada tam bir uyum içerisindeyiz!

Arıklı: Hükümet kurma gibi durum olursa çok sıkı pazarlık yapacağız

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, iç politikada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile uyum içinde olduklarını, sadece dış politikada farklılıkları bulunduğunu söyledi Kıbrıs Postası TV‘de Gökhan Altıner‘in sorularını yanıtlayan Arıklı, arasının bozuk olduğunu her daim söylediği Başbakan Faiz Sucuoğlu ile ilgili ‘Tekrar hükümet kurar mısınız?’ sorusuna, ‘Eleştiri ayrı ama hükümet kurarız’ diyerek cevap verdi.

Arıklı, “Sucuoğlu’na da söyledim. Birbirimizi sevmiyoruz ama ülke menfaatleri için bir araya gelmek ayrı bir şey. Ama ister UBP ister CTP olsun, hükümet kurma gibi durum olursa çok sıkı pazarlık yapacağız” dedi.

CTP İLE KOALİSYON

CTP önderliğinde bir koalisyon ihtimali doğması halinde tavrının ne olacağı sorusuna ise Arıklı, “İdeolojik bakışla bakılmazsa CTP ile paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Özellikle iç politikada tam bir uyum içindeyiz. Tufan Erhürman’a da büyük saygım var” dedi.