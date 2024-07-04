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Arıklı CTP’nin ‘ret’ oyunu eleştirdi: Teşekkür etmek gerekirken…

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Türkiye ile imzalanan protokole Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ‘ret’ oyu vermesini eleştirdi.
Arıklı CTP’nin ‘ret’ oyunu eleştirdi: Teşekkür etmek gerekirken…

Bakan Arıklı, “Düşünsenize, trafikte canlar kaybediyoruz. Kazaların en önemli sebebi ise “aşırı sürat”… Türkiye ile “150 Yeni Hız Kamerası, Elektronik Kantar Sistemi ve Akıllı Kavşaklar Projesi” içeren  bir protokol imzalıyorsunuz. Türkiye derhal sizin için Savunma Sanayiine bağlı çalışan Radar SAN’a 150 adet Kamera sipariş veriyor. Radar San, son derece gelişmiş bir yazılım yapacak. Öyle ki kamera cezaları anında telefonlara ve sınır kapılarındaki polis muhaceretin bilgisayarına düşecek…” ifadelerini kullandı.

Kameraların tanesinin Türkiye’ye ortalama 40 bin Euro’ya mal olacağına işaret eden Arıklı, “Türkiye’ye teşekkür etmek gerekirken dün Mecliste CTP; “Kameraların sahibi kim olacak?”, ” Protokol Mecliste onayımızdan geçmeden Kameralar niye erken sipariş verildi?”, “Kameralar için ihaleye çıkıldı mı?” (Biz protokolde Türkiye’ye “ihale yapın. Öyle alalım” şartı koşacakmışız) Ve CTP bu protokole Mecliste “ret” oyu verdi iyi mi…” açıklamasını yaptı.

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