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Arıklı: Cumhur İttifakı halkın beklentilerini çok iyi biliyor

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’deki seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Cumhur İttifakı halkın beklentilerini çok iyi biliyor. Deprem bölgesinde dahi 11 ilin 9’unda Cumhur İttifakı birinci çıktı” dedi.
Arıklı: Cumhur İttifakı halkın beklentilerini çok iyi biliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs TV’de yayınlanan ve Haluk Yerli’nin hazırlayıp sunduğu ‘Sabah sabah’ isimli programa konuk oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de vatandaşların belli dönemlerde terörden çok çektiğini kaydeden Arıklı, “Millet İttifakı’nın HDP ile iş birliği yapması, ‘tekrar terör faaliyetleri olur mu’ diye bir algının oluşmasına sebep oldu” dedi.

Arıklı, Cumhur İttifakı’nın halkın beklentilerini çok iyi bildiğini belirterek, “Deprem bölgesinde dahi 11 ilin 9’unda Cumhur İttifakı birinci çıktı” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek başına ve karizmasıyla bu seçimi önde kapattığını dile getiren Arıklı, “Bütün muhalefet birleşti ama Erdoğan tek başına bu seçimi bu seçimi yürüttü” diye konuştu.

Bakan Arıklı, Erdoğan’ın 21 yılda 18 tane seçim kazandığını belirterek, “Dünyada bunun örneği yoktur” açıklamasında bulundu.

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