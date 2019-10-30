Arıklı: "Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi sağda geniş tabanlı bir işbirliği gündeme gelebilir"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı TV programında, Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci ile KKTC-TC İlişkilerini değerlendirdi...

Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuşan Arıklı, ülke siyasetinin sağında ciddi dağınıklık olduğunu belirterek bu dağınıklığın devamı durumunda Mustafa Akıncı ve Tufan Erhürman’ın ikinci tura kalacağını iddia etti.

Anketlerin ardından sağdaki partilerin ayrı ayrı hareket etmesinin yanlış olabileceğini aktaran Arıklı sağda bir işbirliği ihtimali olabileceğini söyledi.

Bu gibi ihtimalleri konuşmak için de henüz erken olduğunu belirten Arıklı, 1 buçuk ay içerisinde ne olup ne biteceğinin anlaşılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine Arıklı’nın ifadeleri şu şekilde:

“Çok açık söylüyorum... Önümüzdeki 1-1 buçuk ay içinde taşlar yerine oturur... Çeşitli kesimler burada anket yapıyor... Biz de yapıyoruz... Alacağımız sonuçları oturup değerlendireceğiz ve ona göre karar vermek hasıl olabilir... Şu anda alternatifler de var... Benim ve partimin görüşü her parti kendi adayı ile yarışması... Bu farklı bir mecraya gidebilir mi? Partim gerekli değerlendirmeyi yapacak...

Sayın Akıncı 1 buçuk yıldır propaganda yapıyor... Adaylığı da kesin... Anketlerde şu an önde... Sağda ciddi dağınıklık var... Bu dağınıklık devam ederse ikinci tura Akıncı ve Erhürman kalacak... Anketlerden sonra sağdaki partiler böyle önemli konuda bizim ayrı ayrı hareket etmemiz yanlış gelin işbirliği der mi? Bunu 1 buçuk ay içinde anlarız... Henüz erken... Bu değirmen daha çok su kaldırır...”

Arıklı, Türkiye – KKTC ilişkileri ve Cumhurbaşkanlığı seçim süreci üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Akıncı'nın dördüncü gün Barış Pınarı Harekatı'na talihsiz bir açıklama yapması, buna karşın TC'den gelen tepkiler, bunun üzerine Akıncı lehine saf tutulması çok da saf bir simültane olay değildir... Son derece planlı, programlı, Sayın Akıncı'yı hedefine götürecek bir algı operasyonu bu... Bu operasyon oldukça başarılı oldu... Bizim anketlerimizde Sayın Akıncı yüzde 20'Lerde, Erhürman'ın yüzde 5 puan gerisinde iken, krizden sonra puanı Erhürman'ın önüne geçti... Buradan bunun bilinçli bir çalışma olduğunu anlıyoruz. İnşallah arkası gelmez ama geleceğini düşünüyorum...

TC Yetkililerine çağrı yaptım... Böyle yaparak hem hakeret ediyorsunuz hem de onu kahraman yapıyorsunuz... Bu şekilde konuşmaya devam ederlerse, Akıncı açık ara seçimi kazanacak...

Eminim ki Akıncı ve ekibi dörtgözle TC'den gelecek açıklamaları bekliyor... Olay canlı tutulmaya çalışılıyor... Şimdi yeni anket yapılıyor... Gezici ve burada bir şirket... Sayın Akıncı yüzde 7 artı puan elde etmiş görünüyor...

Ahmet Çakar'ın durup dururken konuşması, algı operasyonunun bir parçası... Cumhurbaşkanı'na hakaret etmesi, bana göre birileri tarafından yapılmış bir operasyon... Ahmet Çakar konuşturuldu... Konuyla ilgisi yok... Ama ansızın konuşuyor... Terbiyesizce saldırıyor... Birileri ona demiştir ki, “ KKTC Cumhurbaşkanı bize destek vermedi ona bir cevap verelim demiştir...O da uslubuna uygun açıklama yaptı... Arkasında reyting aldık diye bir cevap daha verdirildi... Bunun tesaddüs olduğunu düşünmüyorum

Bunun temelinde BOP içinde Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz hayal ediliyor... Türkiye'nıon etrafı kuşatılıyor... G Kıbrıs, İsrail, AB burada bir takım çalışmalar yapıyorlar. G Kıbrıs Fransaya üs veriyor... Böyle bir durumda Türkiye bölgede yalnızlaştırılıyor... Bu yolda da Türkiye'nın Kıbrıs'tan dışlanması isteniyor... Bu adım adım uygulanıyor... Önce Sayın Akıncı iş başına getirildi... Barış Burcu'nun ilk demeci de Garanrtilerin tabu değildir olmuştur... Çünkü Türkiyesiz bir Kıbrıs olabilmesi için öncelikle güvenlik ve garantiler ortadan kaldırılması gerekiyor... Barış Burcu'nun hafif araladığı kapıdan Anastasiadis girdi... Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı'Nın “ Güvenlik ve garantiler vazgeçilmezliği konusunda şimdiye kadar hiçbir demecini görmedim. Yuvarlar Masa toplantılarında da tutanaklarda da ağzından güvenlik ve garantiler çıktığını duymadım, görmedim, okumadım... Onun için önemli değil bu konu... Güvenlik ve Garantiler olmadan Türkiye buradan ayrılmak zoırunda kalacak... Bu projeye adım adım gidiliyor... Bunun için Sayın Akıncı bir şans daha istiyor... Bu arada siyasi eşitliği gündeme getiriyor... Bir olumlu oy diyor... Siyasi eşitliği sadece bir oya indirgeyeceksiniz... Veto Hakkıolmadan siyasi eşitlik olamaz... Sayın Akıncı'nın lugatında bu yok... Veto hakkı yok... Sayın Akıncı herşeyi bir kenara bıraktı... Tam bir softa şaşırtmacası... Ona göre sorunun temeli sadece siyasi eşitliktir... Onu da anlamsız bir şekilde 1 olumlu oya dayandırıyor... Sayın Akıncı ikicni defa seçilmek isterken yarım bıraktığı işi tamamlama nşyetinde... Türkiyesiz bir Kıbrıs, Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz... Bunu tamamlamak için Sayın Akıncı belli güçler tarafından da parlatılıyor... Algı operasyonları yapılıyor... Bu operasyonlar artarak devam edecek... BU aşamada Sayın Akıncı, CTP'nin altını oymaya çalışıyor...

Çok açık söylüyorum... Önümüzdeki 1-1 buçuk ay içinde taşlar yerine oturur... Çeşitli kesimler burada anket yapıyor... Biz de yapıyoruz... Alacağımız sonuçları oturup değerlendireceğiz ve ona göre karar vermek hasıl olabilir... Şu anda alternatifler de var... Benim ve partimin görüşü her parti kendi adayı ile yarışması... Bu farklı bir mecraya gidebilir mi? Partim gerekli değerlendirmeyi yapacak...

Sayın Akıncı 1 buçuk yıldır propaganda yapıyor... Adaylığı da kesin... Anketlerde şu an önde... Sağda ciddi dağınıklık var... Bu dağınıklık devam ederse ikinci tura Akıncı ve Erhürman kalacak... Anketlerden sonra sağdaki partiler böyle önemli konuda bizim ayrı ayrı hareket etmemiz yanlış gelin işbirliği der mi? Bunu 1 buçuk ay içinde anlarız... Henüz erken... Bu değirmen daha çok su kaldırır...

Konuşmamız gerekir... YDP devleti, halkını ve TC'nin haklarını önceliğine almıştır... Ülke çıkarları için, milli çıkarlar için gerekirse taviz de verebilir... Ama bunu önce rakamlarla değerlendireceğiz... Anket yapan firmaya somut sonuç isterim dedim.. Bu hafta içinde sonuçları alırız...

Önce rakamları görelim, her parti kendi içinde değerlendirmesini yapsın... Ondan sonra belki bir araya gelme ihtiyacı hasıl olacaktır... İkinci tura sağ adayın taşınamayacağı görüldüğü anda o noktada kritik bir karar verilebilir...”