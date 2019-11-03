Arıklı: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milli mutabakat şart"

YDP'den verilen bilgiye göre, toplantıda konuşan Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, YDP’nin yaptığı muhalefetin Mecliste çok etkili olduğunu, üye sayısını hızla artırdıklarını ve artık iktidara hazır olduklarını söyledi. Zaroğlu; "YDP birlik ve beraberliğimizin teminatı olduğu kadar KKTC’nin bekasının da garantisidir" dedi.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın müzakereleri tek başına yürüttüğünü, Hükümeti ve Meclisi dışladığını söyledi. 25 Kasımda Berlin’de yapılacak toplantı için ciddi endişeler yaşadıklarını, Akıncı'nın orada bir oldu bitti yaratabileceğini kaydetti.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusuna da değinen Arıklı, ABD ve AB nin bu seçimlerde resmen taraf olacaklarını, propaganda için büyük paralar harcanacağını, ABD Elçilik görevlilerinin şimdiden bazı sivil toplum örgütleri ile temasa geçtiğini söyledi.

Arıklı; "Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den kovmak isteyenler, Cumhurbaşkanlığı makamında Kıbrıs'ta Türkiye ile kavga eden, Müzakereleri Türkiye’ye rağmen yürütecek bir şahıs görmek istiyorlar. Sayın Akıncı da bu role talip" dedi.

KKTC’yi yaşatmak isteyen sağ partilerin, parti çıkarlarını ülke çıkarlarının önüne koymaması gerektiğini söyleyen Arıklı sözlerine şöyle devam etti; "Gelin bir milli mutabakat etrafında birleşelim. Önce ülkem ve halkım, sonra partim diyelim. %65 oya sahip sağ partiler kısır çekilmeler yüzünden bir araya gelemez ve Cumhurbaşkanlığı makamına KKTC ye inanmayan biri tekrar gelirse bu Sağ için büyük bir ayıp olacaktır"

Toplantı halkın sorunlarını YDP yetkililerine aktarması ve sorulan sorulara Genel Başkanın cevaplar vermesi ile son buldu.