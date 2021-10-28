Arıklı: Cumhuriyet Gücünü Milletin İradesinden Alan Bir İdare Yöntemidir

Arıklı: Cumhuriyet gücünü milletin iradesinden alan bir idare yöntemidir…

Büyük Türk Milleti’nin şanlı ve onurlu mücadelesinin sonucu olan ve millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet’imizin 98. yılını kutluyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Cumhuriyet gücünü milletin iradesinden alan ve yönetim hakkını millete veren bir idare yöntemidir… Mustafa Kemal Atatürk savaş ortamında bile millet iradesini her şeyin üzerinde tutmuş, o zorlu şartlarda bile kararları Türkiye Büyük Millet Meclisiyle birlikte almış, millet iradesinin önemini vurgulamıştır…

Cumhuriyet çalışmanın, kararlılığın, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. Cumhuriyet, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla bütün yüreklerin, bağımsızlık yolunda kenetlenerek, toplumun tamamını kapsayan bir yönetim biçimidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyor, yarınların çok daha güzel olmasını temenni ediyorum.”