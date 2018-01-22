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Arıklı da gerginliği aşmak için sağduyu çağrısı yaptı

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Arıklı da gerginliği aşmak için sağduyu çağrısı yaptı
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP olarak gelinen noktadan son derece rahatsız ve üzgün olduklarını söyledi. Arıklı'nın açıklaması şöyle:

"CUMHURBAŞKANI SAĞDUYU İÇİN ADIM ATMALI"

"Bugün gerek Afrika gazetesi  ve gerekse Meclis önünde yaşanan olaylar son derece üzüntü ve endişe vericidir. Yıllardan beri barış ve huzur içinde yaşayan bu toplumu endişeye sokacak hareket ve sözlerden süratle kaçınılmalıdır. Bu sebeple tekrar huzurlu günlere dönmek için herkes üzerine düşeni yapmalı ve ortamı germemelidir.
Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı da gerekli adımları atmalı, siyasi parti liderleri başta olmak üzere STK ve aydınlarla görüşmeler yapmalı ve sonrada ulusal bir konsensüs sağlama konusunda ön ayak olmalıdır.
YDP olarak gelinen noktadan son derece rahatsız ve üzgün olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Saygılarımla 
Erhan Arıklı
YDP Genel Başkanı"

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