Arıklı da "legalise it (kenevire özgürlük)" dedi: “Kenevir Mucizesi ve ABD Şeytanlığı”

Erhan ARIKLI, sosyal medya paylaşımında hintkeneviri ile ilgili şu paylaşımı yaptı

Kenevirin ne olduğunu bilmezdim. Uyuşturucu yapımında kullanılan bir bitki türü olduğu dışında Kenevir hakkında hiç bir bilgiye sahip değildim.

Bir gün partiye bir kaç yıl önce kötü hastalıktan dolayı kaybettiğimiz bir can dostumun oğlu geldi. Elinde muazzam kalınlıkta bir dosya vardı. “Erhan amca, bu bitki olsa idi, belki de babamı kaybetmeyecektik” dedi.

Dosyayı bana bıraktı. Daha sonra inceledim ve korkunç bir gerçekle karşılaştım. Meğer Kenevir hakkında bize öğretilen bir çok bilgi bir Amerikan yalanı imiş.

Yıl 1914, I.Dünya savaşı yılları ve Amerikan doları üzerinde “Kenevir” resmi var. Çünkü Kenevir, Amerikan tarımı için çok önemli bir enstürman. Kıbrıs’ta da bir dönem Kenevir üretimi yapılıyordu.

Sonra Amerikan tröstleri bu bitkiyi önce Amerika’da sonra dünyada düşman ilan ettiler.

Sebebine ve nasıl başardıklarına gelince; Lütfen okuyun…

Endüstriyel Kenevir sadece bir tarım bitkisi değildir!

Petrolün ve doların panzehridir!

1. Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir.

2. Yine bir dönümlük kenevirden, 4 dönüm ağaca eş kağıt üretilebilir.

3. Kenevir tam 8 kez kağıda dönüştürülebilirken, ağaç 3 kez kağıda dönüştürebilir.

4. Kenevir 4 ayda yetişir, bir ağaç ise 20-50 yılda.

5. Kenevir, gerçek bir radyasyon temizleyicidir.

6. Kenevir dünyanın her yerinde yetiştirilebilir ve çok az suya ihtiyaç duyar. Ayrıca kendisini böceklerden koruyabildiği için tarım ilacına da ihtiyaç duymaz.

7. Kenevir ile yapılan tekstil ürünleri yaygınlaşırsa, tarım ilacı sektörü tamamen ortadan kalkabilir.

8. İlk kot pantolon, kenevirden yapılmıştır; hatta “KANVAS” kelimesi kenevir ürünlerine verilen isimdir.

Kenevir ayrıca ip, halat, çanta, ayakkabı, şapka yapımı için de ideal bir bitkidir.

9. Kenevir, AİDS ve kanser tedavisinde kemoterapi ve radyasyon etkisini azaltma; romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, psikoloji, omurga rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalıkta kullanılmaktadır.

10. Kenevir tohumunun protein değeri çok yüksektir ve içindeki iki yağ asidi’de doğada başka hiçbir yerde bulunmamaktadır.

11. Kenevirin üretimi soyadan bile daha ucuzdur.

12. Kenevirle beslenen hayvanlar, hormon takviyesine ihtiyaç duymaz.

13. Plastik ürünlerin tamamı, kenevirden üretilebilir ve kenevir plastiğinin doğaya dönüşmesi oldukça kolaydır.

14. Bir arabanın gövdesi kenevirden yapılırsa, dayanıklılığı çelikten tam 10 kat fazla olur.

15. Binaların yalıtımı için de kullanılabilir; dayanıklı, ucuz ve esnektir.

16. Kenevirle yapılan sabunlar ve kozmetik ürünler, suyu kirletmez; yani tamamen doğa dostudur.

Amerika’da 18. yüzyılda üretimi zorunluydu ve üretmeyen çiftçiler hapse atılıyordu. Ancak durum şimdi tam tersi. NEDEN?

-W. R. Hearst, 1900’lü yıllarda Amerika’da gazete, dergilerin ve medyanın sahibiydi. Ormanları vardı ve kağıt üretiyordu.

Eğer kenevirden kağıt yapılırsa, milyonlarını kaybedebilirdi.

-Rockefeller, dünyanın en zengin adamıydı. Petrol şirketi vardı. Bio yakıt olan kenevir yağı da, elbette onun en büyük düşmanıydı.

-Mellon, Dupont şirketinin ana hissedarıydı ve petrol ürünlerinden plastik üretmek için patente sahipti. Ve kenevir endüstrisi, onun pazarını tehdit ediyordu.

-Sonra ise, Mellon ABD Başkanı Hoover’in hazine bakanı oldu. Bu bahsettiğimiz büyük isimler yaptıkları toplantılarda

kenevirin bir düşman olduğuna karar verdiler. Ve onu ortadan kaldırdılar. Medya aracılığıyla, marihuana sözcüğüyle birlikte keneviri, insanların beynine, zehirli bir uyuşturucu olarak kazıdılar.

Kenevir ilaçları piyasadan çekildi, bunun yerini bugün kullanılan kimyasal ilaçlar aldı.

Kağıt üretimi için, ormanlar katledildi.

Tarım ilaçları ile zehirlenme ve kanser arttı.

Ve derken dünyamızı plastik çöplerle, zararlı atıklarla donattık…

Bugün plastik poşet kullanımını yasaklayarak güya çevreyi korumaya çalışıyoruz.

Hade canım sen de…