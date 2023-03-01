  • BIST 5.274,18
  • Altın 1113.465
  • Dolar 18.8817
  • Euro 20.0658
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Arıklı: Değişiklik yasa önerilerinin geri çekilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "İmar Yasası ile KTMMOB değişiklik yasası önerilerinin geri çekilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum." dedi.
Arıklı: Değişiklik yasa önerilerinin geri çekilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katıldı.

Bakan Arıklı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun dünkü "İmar Yasası ile KTMMOB değişiklik yasası önerilerinin geri çekilecek" şeklindeki açıklamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Arıklı, “Değişiklik yasa önerilerinin geri çekilmesi taraftarı değilim ancak Fikri Bey’in kararıdır, çekecekse çeker…” açıklamasını yaptı.

Değişiklik yasa önerilerinin geri çekilmesinin yanlış olduğunu düşündüğünü ifade eden Arıklı, “Sayın Başbakan hükümetin başı olarak gerekli yetkisini kullanır, Fikri Bey ve Başbakan çekerse çeker” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Üstel, Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Coşan’ı kabul etti28 Şubat 2023 Salı 19:39
  • Zorlu Töre: Sivil Savunmanın önemi her geçen gün artıyor28 Şubat 2023 Salı 18:35
  • Evkaf tarafından sağlanan burslar ile Birkan Uzun’un anısı yaşatılıyor!28 Şubat 2023 Salı 17:54
  • Güv.K.K.lığı Deprem Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor28 Şubat 2023 Salı 17:45
  • Öztürkler: 10 Mart'tan sonra E-Devlet portalının kapsamı genişleyecek28 Şubat 2023 Salı 17:31
  • Meclis toplantısı sona erdi28 Şubat 2023 Salı 17:22
  • Ersin Tatar Türkiye'ye gidiyor!28 Şubat 2023 Salı 17:08
  • Erhürman: Bu neslin daha fazla kaybetme lüksü yok28 Şubat 2023 Salı 16:59
  • Ataoğlu: Sivil Savunma, milli savunmamızın ayrılmaz bir parçasıdır28 Şubat 2023 Salı 16:16
  • Sağlık Bakanlığı, Depremzedeler için Psiko-Sosyal Destek Hattının devreye girdiğini duyurdu28 Şubat 2023 Salı 16:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti