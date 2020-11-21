Arıklı Denktaş ile görüştü.. Azınlık hükümeti olacak mı?

İşte Arıklı'nın yaptığı açıklama;

Dün akşam Serdar Denktaş ile bir araya geldim. Onu dinlediğimde, bana ulaşan bazı bilgilerin eksik, bazı bilgilerin ise yanlış olduğunu bizzat onun ağzından dinleyerek öğrendim...

Serdar Denktaş'ın Ersan Saner'e; "Azınlık Hükümeti kur. DP ve YDP de dışardan seni desteklesin" sözünün bir tavsiye olduğu, şart olmadığını anladım.

Serdar Denktaş ile aramızda uzun yıllara dayanan bir dostluk var.

Demek ki dostların aralarındaki iletişimi doğrudan kurmalarında büyük fayda var...