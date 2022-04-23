Arıklı: Dinime küfreden bari Müslüman olsa...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Halk krizle boğuşurken neden yaşattınız bütün bu maskaralıkları? ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinde yanıt verdi.

İşte Arıklı'nın cevabı:

MASKARALIK MI?

Aynı Hükümet tekrar kurulacak ise, niye istifa edilmiş? Tatar aynı kişiye niye Hükümeti kurma görevi verilmiş? Bunların hepsi senaryo imiş, hatta ve hatta maskaralıkmış...

Aynı Hükümet kurulur mu kurulmaz mı ayrı bir konu.

Peki bu eleştirileri kim yapıyor?

El cevap; CTP...

Peki geçmişte benzer olaylar yaşanmadı mı?

Yaşandı elbette. Peki kim yaşattı bunu bu topluma?

Elbetteki CTP...

1994’te Hakkı Atun Başbakanlığında kurulan DP-CTP Koalisyon Hükümeti 2 yılda tam 4 defa yıkılıp yeniden kuruldu.

Hep deriz ya; Dinime küfreden bari Müslüman olsa...