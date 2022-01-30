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Arıklı: Disipline Verdiklerimiz Ayrıldılar

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Arıklı: Disipline Verdiklerimiz Ayrıldılar
Arıklı: Disipline Verdiklerimiz Ayrıldılar

Bugün itibari ile MYK nın Disiplin Kuruluna verdiği aralarında Parti Meclisi üyelerinin de olduğu 17 kişi, kendi arzuları ile Partimizden ayrılmış ve kendilerine yeni bir rota çizmişlerdir. (Bu kişilerden bazıları sosyal medyadan gerekli açıklamayı yapmışlardır)

Şimdi sırada Parti kadrolarının yenilenmesi ve Parti üyelerinin güncellenmesi vardır.

Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirip, YDP yi davasına inanmış insanlarla güçlendirip yolumuza devam edeceğiz...

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