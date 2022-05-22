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Arıklı DUBAİ gibi olabilirdik açıklaması...

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak KKTC-TC arasında imzalanan protokol hakkında açıklama yaptı.
Arıklı DUBAİ gibi olabilirdik açıklaması...

Arıklı'nın paylaşımı şu şekilde:

Sanırım KKTC ile TC arasında şimdiye kadar 10 tanesi Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolleri olmak üzere, 100 civarında ikili anlaşma imzalanmıştır.

Bu anlaşmaların bir çoğu imzalanmış ama hiç uygulanmadan tozlu raflara kaldırılmıştır. Oysa bu protokoller karşılığında yüklü paralar alınmış ama protokollerin  gereği asla yerine getirilmemiştir. 

Oysa bu protokoller zamanında uygulanabilseydi, KKTC bambaşka bir ülke olur, şu anda yaşadığımız sıkıntıların bir çoğunu yaşıyor olmazdık...

Bunun en acı örneği, Rahmetli Özal'ın  1980 li yılların ortalarında KKTC yi  serbest Bölge   yapma projesi idi ki, en sağından en soluna bütün Red Cephesi Özal'ı topa tutmuştu. Ne gariptir ki  aynı dönemde Dubai'nin Serbest Bölge ve Ticaret Merkezi olması için düğmeye basılmıştı. Bugün Dubai nerede biz neredeyiz...

TC ve  KKTC arasında ilk Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü 2001 yılında imzalandı. O protokolde yazılı olan bir çok madde mevcut protokolde de var. Defalarca   imzalamışız ama gereğini yapmamışız. 

Red Cephesi imzalanan her anlaşmaya aynı refleksi göstermiş ve o protokolü bugün olduğu gibi  "Yok Oluş veya Teslim Anlaşması" olarak lanse etmiştir.

Eminim ki, biz boş bir kağıda imza atmış olsak, bu malum Red Cephesi, gözü kapalı o boş belgeye bile aynı mantık ve gerekçelerle karşı çıkardı...

Not; Ben yukarda yazdığım şeyleri Meclis kürsüsünde veya TV lerde en az 100 defa söylemişimdir. Ama emimim ki Malum Cephe ilk defa duymuş gibi saldıracak...

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