  • BIST 4.512,14
  • Altın 1272.497
  • Dolar 19.7056
  • Euro 21.4452
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAŞırnak’ta 4 jandarma ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Arıklı, Dünya Telekomünikasyon Ve Bilgi Toplumu Gününü Kutladı

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Arıklı, Dünya Telekomünikasyon Ve Bilgi Toplumu Gününü Kutladı

Arıklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaktadır.

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü, internet ile diğer bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının, toplumlar ve ekonomilere sağlayacağı fırsatların yanında dijital uçurumun kapanması konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor. 

Hükümet ve bakanlık olarak haklımızın güncel bilişim teknolojilerinden faydalanmaları; eğitimden ticarete, sağlıktan spora, hayatın her alanında büyük kolaylıklar getiren ve insanımızın gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak olan imkanların hayata geçmesi için çalışmaların son aşamasına gelinmiştir.

4.5G için geçtiğimiz sene verilen yetkilendirme belgeleri ile birlikte her iki GSM operatörümüz çalışmalarına derhal başlamış ve halkımızn yıllardır özlemini çektiği hızlı internet hizmetinin devreye girmesi artık gün saymaktayız.

Her eve fiberoptik altyapı ihalesine çıkmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu projenin de hayata geçmesiyle KKTC bilişim teknolojilerinde dünyanın geriye kalanını yakalayacak. Ancak bu bizim için yeterli değil. Halkımıza daha kaliteli ve daha hızlı internet sunmak için, iletişimimizin bel kemiği Telekomünikasyon Dairemizi hak ettiği konuma getirebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 

Bu vesile ile bilişim ve telekomünikasyon hizmetlerinin kesintisiz olarak halkımıza ulaşması için emek harcayan tüm Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-SEN Başkanı Hoşkara: DAÜ'de çalışanlar fedakarlığa hazır, yöneticiler görevlerini yapmıyor, uzlaşı yok! Eylemler başlıyor...16 Mayıs 2023 Salı 13:56
  • Eczanelerin yaz çalışma saatleri belli oldu16 Mayıs 2023 Salı 13:37
  • Pencereden Girerek Ziynet Eşyalarını Çaldı16 Mayıs 2023 Salı 13:31
  • Bina Açma, Hırsızlık Ve Kasti Hasar (Gelişme)16 Mayıs 2023 Salı 13:24
  • İki Farklı Bölgede Yangın16 Mayıs 2023 Salı 13:19
  • Dengesini Kaybedip Düşmüştü!16 Mayıs 2023 Salı 13:15
  • İzinsiz İkamet Eden Şahıslar Tutuklandı!16 Mayıs 2023 Salı 13:13
  • Öğretmenler Meclis önünde eylem yapıyor16 Mayıs 2023 Salı 12:52
  • Helin'in katili mahkemeye çıkarıldı16 Mayıs 2023 Salı 12:49
  • Akansoy: Parası olanın hizmet alabildiği gölge bir eğitim sistemi yaratıldı16 Mayıs 2023 Salı 12:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti