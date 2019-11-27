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Arıklı: El-Sen sermayenin sözcülüğünü yapıyor

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YDP başkanı Arıklı açıklama yaptı.
Arıklı: El-Sen sermayenin sözcülüğünü yapıyor

YDP başkanı Arıklı açıklama yaptı. İşte o açıklama;

El-Sen grevi ülkenin büyük bir bölümünü elektriksiz bırakmıştır. Yapılan açıklamadan ilgili Sendikanın grev gerekçesinin işçinin haklarını korumak veya yeni haklar talep etmek olmadığı tek amacının, “yatırım” adı altında jeneratör ihalesi konusunda hükümeti ikna etmek olduğu anlaşılmaktadır.

Ülkemizin şu anda elektrik üretim kapasitesi 2 milyar 500 milyon kilovat saatin üstündedir. Tüketimimiz ise 1 milyar 500 milyon kilovat saattir. Bu durumda en az 5 yıl daha ek enerji kaynağına ihtiyacımızın olmadığı son derece açıktır. Hal böyle iken bu ihaleden milyonlarca dolar para kazanmayı planlayan jeneratör lobisi, her türlü yolu deneyerek Hükümetin ve Bakanın üzerine baskı kurmaya çalışmaktadır. El-Sen gibi emekçilerden ve ezilenlerden yana olduğunu iddia eden bir sendikamızın da bu lobiye alet olması son derece üzücüdür.

Önceki gün Meclis kürsüsünde de açıkladığımız gibi tanesi 5 milyon dolar olan 4 adet jeneratörün normal bedeli 20 milyon dolar iken, Bakanlar Kurulundan geçen şartnamede 4 adet jeneratörün keşif bedeli olarak 36.732.749 Avro+KDV dir. Yani 40 milyon doların üstündedir. Bu aradaki fark kimlerin cebine girecektir. Jeneratör ihalesi konusunda lobi yapan kişi, kurum ve kuruluşlar bu farktan ne kadar pay alacaklardır. Araştırılması gereken budur.

Elektrik Kurumunun 200 milyon liranın üstünde borcu vardır ve her ay bankalara milyonlarca lira faiz ve borç taksiti ödemektedir. Bu jeneratörlerin alımı için de bankalara borçlanılacak, aracı olan ve lobi yapan birileri milyonlarca avro komisyonu cebe atarken Kurum daha da batağa girecektir.

Elektrik arz ve çeşitliliğinin güvence altına alınmasının yegane yolu; ülkemize kablo ile elektriğin getirilmesi ve mümkün olduğunca güneş enerjisi sisteminden faydalanılmasıdır. Hükümeti sendika baronlarına ve jeneratör lobisine teslim olmamaya ve kablo elektrik konusunda vakit geçirmeden harekete geçmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Erhan Arıklı

Genel Başkan

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