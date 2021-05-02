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Arıklı: Elektiriğe Zam Yapmamak İçin Bütün Yolları Deniyoruz

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı son yapılan Türkiye ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Arıklı: Elektiriğe Zam Yapmamak İçin Bütün Yolları Deniyoruz

Arıklı, Ankara'da Fuat Oktay, Enerji Bakanı ve Ticaret Bakanı ile ayrı ayrı görüştüğünü söyleyerek, "Ne istedi isek aldık” dedi.

Erhan Arıklı açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Ticaret Bakanı ile iki ülke arasında Ekonomik Entegrasyonu konuştuk.  3 Haziran’da Lefkoşa’da iki ülke arasında Ortak Konsey toplanacak. Yıllar önce imzalanan Kıyı Ticaret Anlaşmasını güncelleyeceğiz. Önemli kararlar alacağız. Enerji Bakanı ile önemli bir protokol imzaladık. 50 Megavatlık gazla da çalışabilen 2 jeneratör geliyor. Yakın bir zamanda gazla üretime geçeceğiz.

Elektriğe zam yapmamak için bütün yolları deniyoruz. Kurum yıllardan beri pahalı ve gereksiz mal alımları ile adeta soyulmuş. 3 kuruşluk malı adrese teslim ihalelerle 20 kuruşa satmışlar. Bedelini de yüksek faturalarla bu halka ödetmişler.

Biz bu vurguna dur dedik. Mesela 38.8 Dolar’dan ihale edilen Akaryakıt Taşıma İhalesini, 28 Dolar’ın altına, 128 Euro ihale edilen elektronik sayaç ihalesini 65-70 Euro’nun altına indirmeye çalışıyoruz. Bu gibi tasarrufları yaparsak elektriğe zam yapmaya gerek kalmayacak.”

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