Arıklı elektriğe zam haberlerini yalanladı... "Böyle haber mi olur kardeşim?"

Ya kardeşim nerden çıkarıyorsunuz bu saçma sapan uyduruk haberleri. Neyin zammı, neyin Bakanlar Kurulu, neyin krizi. Birileri sizi resmen kekliyor...

İşte açıklama;

FESÜPHANALLAH...

Gün geçmiyor ki uydurma veya çarpıtma bir haber ile karşılaşmıyalım.

Anlıyoruz ki, YDP birilerine fena batmış. Yazacak eleştirecek bir şey olmasa bile uyduracaklar ve bizi akıllarınca sindirecekler.

Adres belli. Akaryakıtta, Sanal Bet de, Kıb-Tek' te ve dahi bir çok cephede rant çevreleri bize karşı top yükün saldırıya geçmiş durumdalar.

Dün benim ağzımdan çıkmayan "Arıklı CTP ve TDP yi uyardı" haberi ile bana linç kampanyası yaptıranlar, bugün "Arıklı elektiriğe %30 zam istedi. Ersan Saner karşı çıktı. Hükümet krizi çıktı" diye yine asılsız bir haber yaptılar. Bir sürü İnternet sitesi bu uyduruk haberi yazdı çizdi. Küfür ve hakaret için bahane arayan bir sürü serseri de sıraya girip yorum adı altında kin kustu.

Gülüyorum. Gerçekten gülüyorum. Bu haberleri yaptıran ahmaklar beni yıldıracaklarını veya yıpratacaklarını zannediyorlar...

Ne demiş şair; "Felek her türlü cefasın toplasın gelsin...

Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetden..."