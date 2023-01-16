Arıklı: Elektrik sıkıntısı ortadan kalktı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkede yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkede yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

Arıklı, bozuk olan bir buhar tribününün onarımının yapıldığını ve devreye girdiğini, bozuk olan diğer iki dizel tribününün onarımı içinse Türkiye'den ekip geleceğini kaydetti.

Bozuk olan buhar tribününün devreye girmesiyle Teknecik Elektrik Santrali'nin 310 Megawattlık güce ulaştığını kaydeden Arıklı, pik noktasının 317 megawat olduğunu, 7 megawatın da Güney Kıbrıs'tan alındığını söyledi.

Arıklı, 'böylece dönüşümlü elektrik kesintileri sonlandı' dedi. Arıklı, dünden beridir üretim eksikliğinden dolayı herhangi bir kesinti yaşanmadığını da vurguladı. Arıklı, sözlerinin sonunda Aksa ile görüşmelerin bu hafta başlayacağını da duyurdu.

Kaynak: Gündem Kıbrıs