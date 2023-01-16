  • BIST 5.134,32
  • Altın 1157.792
  • Dolar 18.7886
  • Euro 20.3419
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Arıklı: Elektrik sıkıntısı ortadan kalktı

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkede yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.
Arıklı: Elektrik sıkıntısı ortadan kalktı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkede yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. 

Arıklı, bozuk olan bir buhar tribününün onarımının yapıldığını ve devreye girdiğini, bozuk olan diğer iki dizel tribününün onarımı içinse Türkiye'den ekip geleceğini kaydetti. 

Bozuk olan buhar tribününün devreye girmesiyle Teknecik Elektrik Santrali'nin 310 Megawattlık güce ulaştığını kaydeden Arıklı, pik noktasının 317 megawat olduğunu, 7 megawatın da Güney Kıbrıs'tan alındığını söyledi.

Arıklı, 'böylece dönüşümlü elektrik kesintileri sonlandı' dedi. Arıklı, dünden beridir üretim eksikliğinden dolayı herhangi bir kesinti yaşanmadığını da vurguladı.  Arıklı, sözlerinin sonunda Aksa ile görüşmelerin bu hafta başlayacağını da duyurdu.

Kaynak: Gündem Kıbrıs

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanunsuz Avlanırken Yakalandı16 Ocak 2023 Pazartesi 14:35
  • KKTC'nin Girişimci Çocuklar Projesi'nin Açılışı Gerçekleştirildi16 Ocak 2023 Pazartesi 14:27
  • KTÖS,KTOEÖS ve DAÜ-SEN'den Eğitim Bakanı'na eleştiri16 Ocak 2023 Pazartesi 14:03
  • 'Din İşleri Başkanı' protestosu: 46 dernek, sendika ve parti bugün Başbakanlığa yürüyecek16 Ocak 2023 Pazartesi 13:59
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı16 Ocak 2023 Pazartesi 13:05
  • DİKKAT! Dağyolu'nda SİS VAR...16 Ocak 2023 Pazartesi 13:00
  • Halkın Partisi TCEK: Ülkedeki gerici hareketlere hep birlikte karşı koymalıyız16 Ocak 2023 Pazartesi 12:29
  • KTOEÖS: Haddini Aştı Sabrımız Taştı!16 Ocak 2023 Pazartesi 12:02
  • 2023’ün İlk Ziyareti Yapıldı16 Ocak 2023 Pazartesi 11:48
  • Polis uyardı: Dağyolu’nda sis var16 Ocak 2023 Pazartesi 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti