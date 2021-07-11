  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Arıklı "elinde belge var mı?" diyenlere kızdığını açıkladı ama "yine belge açıklamadı"!

» »
Arıklı "elinde belge var mı?" diyenlere kızdığını açıkladı ama "yine belge açıklamadı"!
Arıklı "elinde belge var mı?" diyenlere kızdığını açıkladı ama "yine belge açıklamadı"!

İşte o açıklama;

GELDE KAFAYI YEME...

Günlerdir KIB-TEK ile yatıp KIB-TEK ile kalkıyoruz.

Yıllık 300 ila 500 milyon liralık bir ranttan bahsediyor, bir türlü yargıya taşınamayan Sayıştay raporlarına vurgu yapıyoruz...

Bunları yazıp çizdikçe;"Elinde belge var mı?" diye soranlara ifrit oluyorum.

Toplamı 22 milyon Avroluk 4 Jenaratörü KDV dahil 50 milyon Avro keşif bedeli ile ihaleye çıkaranları deşifre ediyoruz. Yine aynı cevap;

" Elinde belge var mı?"

Bu soruyu duyunca aklıma Civangate skandalında sarfedilen: " Rüşvetin belgesi mi olur Pez..venk" cümlesi geliyor.

Gelin o günlere dönelim ve unutanlara hatırlatalım;

Özal döneminde Türkiyeyi aylarca gündemi meşgul eden o davada Eska inşaatın sahibi Selim Edes, Emlakbank’a yaptığı inşaat ve sattığı arsanın bedeli olan 120 milyon doları tahsil etmek istemiş, Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan da bunu 3,5 milyon dolar rüşvet karşılığında yapacağını söylemişti.

Civan’a istediği rüşveti veren Edes yine de parasını alamamıştı.

Dönemin yer altı isimleri araya girmiş ve Edes’in azmettirmesiyle Alaaddin Çakıcı’nın adamı olduğu belirtilen Davut Yıldız tarafından Engin Civan vurulmuştu. Ve “Civangate” olarak tarihimize geçen skandal da böylelikle patlak vermişti.

O duruşmalarda söylenen ve dünya rüşvet tarihine geçecek söz de Selim Edes’in Engin Civan’a söylediği şu sözdü:

“Rüşvetin belgesi olur mu pez..enk!”.

 

İLGİLİ HABER VE BELGELER

Avcıoğlu Arıklı'nın iddialarını belgeleri ile çürüttü! Arıklı ortaya henüz herhangi bir belge koy(a)madı!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de Covid'den 36. Ölüm!11 Temmuz 2021 Pazar 17:11
  • Beklenmedik gelişmeler nedeni ile Tatar'ın Anamur ziyareti ertelendi!11 Temmuz 2021 Pazar 16:59
  • Avcıoğlu Arıklı'nın iddialarını belgeleri ile çürüttü! Arıklı ortaya henüz herhangi bir belge koy(a)madı!11 Temmuz 2021 Pazar 16:46
  • Pakistan vatandaşları kuzey Kıbrıs'taki karantina koşullarından şikayetçi!11 Temmuz 2021 Pazar 14:28
  • Pakistan Ankara Büyükelçiliği Pakistanlı vatandaşları için KKTC'ye geliyor11 Temmuz 2021 Pazar 13:38
  • Hızal: “Asil Köylü Heykel Projesinin Çevreyi Olumsuz Etkileyeceği Açıkça Görülmektedir”11 Temmuz 2021 Pazar 13:15
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Yarın Türkiye’ye Gidecek11 Temmuz 2021 Pazar 13:01
  • İnönü Şehitleri Yarın Anılıyor11 Temmuz 2021 Pazar 13:00
  • Cumhurbaşkanı Tatar: “Basın Mensuplarının Fedakarlıkları Unutulamaz”11 Temmuz 2021 Pazar 13:00
  • Türkiye, Turizm Sektöründeki İşletmelere 15 Milyon TL’lik İkinci Destek Ödemesini Yapıyor11 Temmuz 2021 Pazar 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti