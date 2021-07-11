Arıklı "elinde belge var mı?" diyenlere kızdığını açıkladı ama "yine belge açıklamadı"!

İşte o açıklama;

GELDE KAFAYI YEME...

Günlerdir KIB-TEK ile yatıp KIB-TEK ile kalkıyoruz.

Yıllık 300 ila 500 milyon liralık bir ranttan bahsediyor, bir türlü yargıya taşınamayan Sayıştay raporlarına vurgu yapıyoruz...

Bunları yazıp çizdikçe;"Elinde belge var mı?" diye soranlara ifrit oluyorum.

Toplamı 22 milyon Avroluk 4 Jenaratörü KDV dahil 50 milyon Avro keşif bedeli ile ihaleye çıkaranları deşifre ediyoruz. Yine aynı cevap;

" Elinde belge var mı?"

Bu soruyu duyunca aklıma Civangate skandalında sarfedilen: " Rüşvetin belgesi mi olur Pez..venk" cümlesi geliyor.

Gelin o günlere dönelim ve unutanlara hatırlatalım;

Özal döneminde Türkiyeyi aylarca gündemi meşgul eden o davada Eska inşaatın sahibi Selim Edes, Emlakbank’a yaptığı inşaat ve sattığı arsanın bedeli olan 120 milyon doları tahsil etmek istemiş, Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan da bunu 3,5 milyon dolar rüşvet karşılığında yapacağını söylemişti.

Civan’a istediği rüşveti veren Edes yine de parasını alamamıştı.

Dönemin yer altı isimleri araya girmiş ve Edes’in azmettirmesiyle Alaaddin Çakıcı’nın adamı olduğu belirtilen Davut Yıldız tarafından Engin Civan vurulmuştu. Ve “Civangate” olarak tarihimize geçen skandal da böylelikle patlak vermişti.

O duruşmalarda söylenen ve dünya rüşvet tarihine geçecek söz de Selim Edes’in Engin Civan’a söylediği şu sözdü:

“Rüşvetin belgesi olur mu pez..enk!”.

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