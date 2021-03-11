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Arıklı Elizabeth Sphear Ile Online Görüşme Gerçekleştirdi

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Arıklı dün akşam Birleşmiş Milleter (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Sphear ile görüşerek Partisinin 27-29 Mart tarihinde Cenevrede yapılacak 5+1 toplantısı ve Maraş konusundaki düşüncelerini aktardı.
Arıklı Elizabeth Sphear Ile Online Görüşme Gerçekleştirdi

Başbakan Yard. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı dün akşam Birleşmiş Milleter (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Sphear ile görüşerek Partisinin 27-29 Mart tarihinde Cenevrede yapılacak 5+1 toplantısı ve Maraş konusundaki düşüncelerini aktardı.

Arıklı, YDP olarak Cenevreden herhangi bir beklenti içinde olmadıklarını ve sürprizde beklemediklerini söyledi. Arıklı sözlerine şöyle devam etti;" Güney ve Kuzeyin Kıbrıs konusunda artık ortak bir noktada olmadıkları çok açık. Rumlar Crans Montanada kaldıkları yerden görüşmelere devam etmek ve bizi olabildiğince uzun bir süre masada tutmaya çalışıyor. Kıbrıs Türkleri ise 55 senedir gündemde olan ve 77-79 Doruk Anlaşmaları ile resmi müzakerelere başlanan federasyondan ümidini kesmiş ve yeni bir yol haritası çizmiş durumdadır. Taraflar yol ayrımını resmileştirmiştir. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye iki devletli bir çözüm istiyor. BM ye düşen artık anlamını kaybetmiş federasyon görüşmelerini sonlandırmak olmalıdır. Tıpkı Kosovada Ahtisaari'nin yazdığı raporda olduğu gibi bu iki halkın artık bir devlet çatısı altında yaşayamayacağını tesbit etmeli ve rapor yayınlamalıdır. Cenevrede taraflar pozisyonlarını bir kez daha ortaya koyacak ve oradan ayrılacaklardır..."

 

Arıklı Maraş konusunda ise şunları söyledi; "YDP nin yıllar önce dile getirdiği tez ile şu anda Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiyenin uygulamaya koyduğu proje oldukça uyumludur. Biz haklara ve BM nin ilgili kararına aykırı olmayacak şekilde AİHM nin hukuksal görüşüne uygun hareket etmeye çalışıyoruz. BM, 50 yıldan beri kapalı olan Maraş'ın daha ne kadar kapalı olmasını istiyor. Maraşta mal bırakan Rumların büyük bir kısmı artık hayatını kaybetti. Bu insanlar veya onların çocuklarının Türk yönetiminde de olsa  Maraşa dönmelerini daha ne kadar engellemeyi düşünüyorsunuz. BM Güvenlik Konseyi  Maraş konusunda almış olduğu 750 sayılı siyasi kararı AİHM nin hukuki kararı doğrultusunda değiştirmelidir. Biz Maraşı şu veya bu şekilde açacağız..." dedi

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