Arıklı Emniyet Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Emniyet teşkilatının kuruluşunun 27’nci yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Erhan Arıklı, mesajında, “Gücünü halktan ve kanunlardan alan KKTC polisi, görevini her zaman fedakârca yapmış, gecesini gündüzüne katarak 24 saat huzur ve güveni tahsis etmek için çalışıp halkımızın güvenini ve takdirini kazanmıştır. Halkımızın duyduğu bu güveni devam ettirmek tüm polislerimizin öncelikli görevi olmalıdır” dedi.

Arıklı, merhum polislere rahmet dileğinde bulundu.