  • BIST 1.372
  • Altın 494,057
  • Dolar 8,7267
  • Euro 10,3889
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Arıklı Emniyet Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

» »
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Emniyet teşkilatının kuruluşunun 27’nci yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.
Arıklı Emniyet Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Emniyet teşkilatının kuruluşunun 27’nci yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Erhan Arıklı, mesajında, “Gücünü halktan ve kanunlardan alan KKTC polisi, görevini her zaman fedakârca yapmış, gecesini gündüzüne katarak 24 saat huzur ve güveni tahsis etmek için çalışıp halkımızın güvenini ve takdirini kazanmıştır. Halkımızın duyduğu bu güveni devam ettirmek tüm polislerimizin öncelikli görevi olmalıdır” dedi.

Arıklı, merhum polislere rahmet dileğinde bulundu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kudret Özersay İşçiler İçin Konuştu29 Haziran 2021 Salı 17:16
  • Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nde Başkan Yeniden Yücetürk29 Haziran 2021 Salı 16:58
  • CTP'nin Gazimağusa Eylemi29 Haziran 2021 Salı 16:51
  • Uygulamalı Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu Tamamlandı29 Haziran 2021 Salı 16:47
  • Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın Tüm Şubelerinde Yarın Da Greve Gidecek29 Haziran 2021 Salı 16:17
  • Altuğra Başkanlığındaki Heyet Ankara’ya Çalışma Ziyareti Gerçekleştirecek29 Haziran 2021 Salı 16:16
  • Akansoy açıkladı.. Meclis yarın da toplanamayacak ve Ekim ayına ertelenecek!29 Haziran 2021 Salı 15:02
  • Cumhurbaşkanı Tatar KTSYD’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle Organize Ettiği Onur Gecesi’ne Katıldı29 Haziran 2021 Salı 14:56
  • Tatar: “Egemen Eşitliğimiz Kabul Edilirse Müzakerelerin Başlama ve Başarıya Ulaşma Şansı Artar”29 Haziran 2021 Salı 14:53
  • Meclis 2. kez denedi! Yine toplanmadı! 24 saat sonraya ertelendi!29 Haziran 2021 Salı 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti