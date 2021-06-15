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Arıklı: “En azından maaş alabilmesi için” “Tek bir istihdam yaptım, hakkım yok mu?”

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Arıklı: “en azından maaş alabilmesi için” “Tek bir istihdam yaptım, hakkım yok mu?”
Arıklı: “En azından maaş alabilmesi için” “Tek bir istihdam yaptım, hakkım yok mu?”

 “Danışman istihdamı” tartışmaları konusunda da açıklama yapan Bakan Arıklı, danışmanının 6 ay boyunca tüm mesaisini bakanlıkta harcayarak karşılıksız olarak kendisine danışmanlık hizmeti verdiğini, 6 ayın sonunda ise “en azından maaş alabilmesi için” danışmanına sözleşme yapıldığını belirtti.,

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Havadis Web TV'de Damla Dabiş'e açıklamalarda bulundu. Danışmanı dışında herhangi bir yere istihdam yapmadığının altını çizen Arıklı, buna da hakkı olduğunu dile getirdi.

Bakan Erhan Arıklı, danışmanı ve konuya ilişkin eleştirilere yönelik şu açıklamalarda bulundu:

“Yaklaşık 6 aydır bana danışmanlık hizmeti veriyor. Kendisi iş dünyasından gelmedir. Ekonomik konularda ciddi katkılarda bulunuyor. Tüm mesaisini bana danışmanlık hizmeti vermek için burada harcıyor. 6 ay karşılıksız hizmet veriyor. Bundan sonraki süreçte en azından maaş alabilmesi için sözleşme teklif ettik ve yaptık. O tek bir kişi göze batıyor. İktidara gelen siyasi parti kendi kadroları ile gelir, ben müdür, müsteşarların birçoğuna dokunmadım. Bana danışmanlık hizmeti veren bir kişiye sözleşmeli çalışma imkânı verdim diye YDP yerden yere vuruluyor. Kendi dönemlerinde kaç kişi istihdam edildi? Bizim hakkımız yok mu? Tek bir kişiyi istihdam edemez miyiz?

 

 NE OLDU?

YDP tarafından önce Kıb-Tek'e atandı sonra sözleşmeli memur oldu!

DETAY KIBRIS ÖZEL HABER

UBP DP YDP azınlık hükümetinin kurulması ile birlikte ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Ali Akın Önder geçtiğimiz gün sözleşmeli memur olarak sınavsız ve münhalsiz kamu görevine getirildi.

Ali Akın Önder'in 55 yaşında olduğu öğrenildi.

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