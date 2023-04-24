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Arıklı: Enerjide arz güvenliği konusunda aklın yolu bir

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, KTTO’nun hazırlattığı “KKTC’de Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu” hakkında bilgi aldı
Arıklı: Enerjide arz güvenliği konusunda aklın yolu bir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, enerjide arz güvenliği konusunda aklın yolu bir olduğunu, bunun en iyi göstergelerinden birinin de  Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından hazırlatılan “KKTC’de Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu” olduğunu belirtti. 

Bakan Arıklı, Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyetini kabul ederek raporu hakkında bilgi aldı ve Odanın enerji konusundaki görüşlerini dinledi.    

“RAPOR ÇOK DEĞERLİ BİLGİLER İÇERİYOR”
KTTO tarafından uzmanlara hazırlatılan raporun çok değerli bilgiler içerdiğini belirten Arıklı, hükümet olarak ileriye dönük enerji politikasını oluştururken söz konusu raporun içindeki bilgilerden de faydalanılacağını ifade etti. 
“Ulusal Enerji Vizyonumuzu oluştururken tüm paydaşların katkı koyması gerekiyor. Yaptıkları katkıları hükümet olarak dikkate alacağız. Bu yöndeki değerli çabaları nedeniyle KTTO’ya teşekkür ediyorum” diyen Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde enerji arz güvenliğinin sağlaması için mutlaka ana kara ile bağlantının gerçekleşmesi gerektiğini, sadece KKTC için değil, Güney Kıbrıs’ın da milyarlarca dolar harcamak yerine, Türkiye üzerinden enterkonnekte sistemle çok daha az maliyete dünyaya bağlanabileceğini kaydetti. 
Arıklı, enerkonnekte sistem ile ilgili KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin ortak hareket etmesi halinde bunun iki devlet arasında güven artırıcı bir önlem ve işbirliği fırsatı olacağını, tüm tarafların da bundan karlı çıkacağını sözlerine ekledi.

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