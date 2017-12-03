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Arıklı: “Engelleri kaldıracağız”

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Arıklı: “Engelleri kaldıracağız”
Arıklı, KKTC Anayasası’na göre, engellilerin, tüm diğer bireyler gibi, eşit yaşam haklarına sahip olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde eşit eğitim, istihdam, dolaşım, sosyal güvence oluşturulması için çalışacağız” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, KKTC Anayasası’na göre, engellilerin, tüm diğer bireyler gibi, eşit yaşam haklarına sahip olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde eşit eğitim, istihdam, dolaşım, sosyal güvence oluşturulması için çalışacağız” dedi.

Arıklı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede engellilere yönelik eksikliklerin her alanda yaşandığını savunarak, “Bizler engelleri kaldıracağız, tüm vatandaşlarımızın eşit şekilde yaşamasını sağlayacağız” dedi.

“Engellerimiz bizi yeteneklerimizle buluşturur, bizi daha güçlü kılar” diyen Arıklı, 7 Ocak’ta yapılacak seçimlere işaret ederek, “Tüm engelleri, tüm zorlukları geçmemiz için el ele birbirimize daha fazla yardım edeceğimiz, tüm engelleri kaldıracağımız günlere az kaldı” diye konuştu.

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