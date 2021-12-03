Arıklı; Engellerimiz Bizi Yeteneklerimizle Buluşturur, Bizi Daha Güçlü Kılar

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, “Engellerimiz bizi yeteneklerimizle buluşturur, bizi daha güçlü kılar” dedi. 23 Ocak’ta yapılacak seçimleri işaret eden Arıklı, “Tüm engelleri tüm zorlukları geçmemiz için el ele birbirimize daha fazla yardım edeceğimiz, tüm engelleri kaldıracağımız günlere az kaldı” diye konuştu.

KKTC Anayasası’na göre, engellilerin tüm diğer bireyler gibi eşit yaşam haklarına sahip olduğunu ifade eden Arıklı, Ülkemizde eşit eğitim, istihdam, dolaşım, sosyal güvence oluşturulması için çalışacaklarının da altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde engellilere yönelik eksikliklerin her alanda yaşandığını kaydeden Arıklı, “Bizler tüm vatandaşlarımızın eşit şekilde yasamasını sağlamak adına gereken ne varsa yapacağız” dedi.