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Arıklı, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Akdeniz’i Kabul Etti

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Arıklı, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Akdeniz’i Kabul Etti
Arıklı, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Akdeniz’i Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi  ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Engelliler Spor Federasyonu başkanlığına atanan Ahmet Akdeniz'i kabul etti.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre Arıklı, kabulde yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntıların ve eksikliklerin farkında olduklarını söyledi, destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. 

Sorunların  aşılmasının sosyal devlet anlayışı açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Bakan Arıklı,  Akdeniz'e yeni görevinde başarılar diledi.

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