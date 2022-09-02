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Arıklı: Ercan Havalimanı yeni terminal açılışı 15 Kasım’da yapılacak. 30 Ekim itibarıyla test uçuşlarına başlanacak

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Arıklı: Ercan Havalimanı yeni terminal açılışı 15 Kasım’da yapılacak. 30 Ekim itibarıyla test uçuşlarına başlanacak
Arıklı: Ercan Havalimanı yeni terminal açılışı 15 Kasım’da yapılacak. 30 Ekim itibarıyla test uçuşlarına başlanacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı’na teknik cihazların gelmesi halinde, 30 Ekim itibarıyla test uçuşlarına başlanacağını, 15 Kasım’da ise havalimanının yeni terminal binasının açılışının yapılacağını duyurdu.

KKTC‘de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da yer aldığı, Ercan Havalimanı yeni terminaline ilişkin teknik toplantı tamamlandı.

Bugün sabah yeni terminalin incelenmesinin ardından düzenlenen toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu toplantı ardından basına açıklamalarda bulundu.

– Arıklı: “Sorunlar çözüldü. Artık önümüzde bir engel kalmadı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugünün önemli bir gün olduğunu kaydederek, uzun zamandır yüklenici firma ile aralarında olan sorunlara Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun gelmesiyle çözüm bulunduğunu söyledi.

Bakan Arıklı, “Artık önümüzde bir engel kalmadı” diyerek, teknik cihazların gelmesi halinde 30 Ekim itibarıyla test uçuşlarına başlanacağını, 15 Kasım’da ise havalimanının yeni terminal binasının açılışının yapılacağını belirtti ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

– Karaismailoğlu: “Kuzey Kıbrıs’a yakışacak, güzel bir havalimanı terminali yapıldı”

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, hükümet yetkilileri ve havalimanı yüklenicisiyle önemli bir toplantı yaptıklarını belirterek, yeni havalimanı terminalini , kasım ayına girmeden bütün müştemilatlarıyla birlikte dört başı mamur faaliyete geçireceklerini söyledi.

Toplantıda, gelecek 2 ay içerisinde kimin hangi görevi üstleneceğinin netleştirilip, kayıt altına alındığını, ayrıca yüklenici firmanın ilave isteklerinin görüşüldüğünü aktaran Karaismailoğlu, bu sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Sabah saatlerinde havalimanını ve pisti dolaştıklarını ve terminalin Kuzey Kıbrıs’a yakışacak şekilde olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Bütün KKTC vatandaşlarının gurur duyacağı bir proje ortaya çıkmış. Çok ince işler kaldı. Onların da bu süre içerisinde tamamlanması için gerekli talimatlar verildi. Havalimanının tamamlanması için ne eksiklik kaldıysa 2 ay içerisinde tamamlayacağız” dedi.

Karayollarında da ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve kasım ayında onların açılışını da yapmayı planladıklarını dile getiren Karaismailoğlu,  pandemi sürecinin etkilerinin azalmasıyla KKTC’nin turizmdeki atılımlarının artarak devam edeceğini, kendilerinin de kaliteli, iyi hizmet verebilme çabası içerisinde KKTC’ye destek olacaklarını dile getirdi.

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