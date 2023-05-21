Arıklı: Ercan'da işlemler normale döndü

Arıklı'nın açıklaması şöyle:
Bugün öğle saatlerinde Erülkü Market cıvarında yapılan kazı esnasında, Ercan Havaalanına giden Fiber hattında iki ayrı noktada kopma olmuş ve Ercan'da ciddi sıkıntılar yaşanmıştı...
Telefon Dairemiz, derhal kopan Fiber hattına müdahale etmiş ve saat 17.30 itibari ile onarım işlemi tamamlanmıştır.
Böylece bugün 85 uçağın inip-kalkacağı Ercan'da yaşanan sıkıntı ortadan kaldırılmıştır.
Elimizde olmayan bu kaza nedeni ile Ercan Havaalanında sıkıntı yaşayan herkesten özür dileriz...
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