  • BIST 5.031,41
  • Altın 1246.973
  • Dolar 19.3992
  • Euro 21.2769
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Arıklı: Ercan'ın açılışı için Erdoğan'ın programına göre yeni bir tarih belirlenecek

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’nin Meclis’ten canlı yayınlanan programı 50+1’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.
Arıklı: Ercan'ın açılışı için Erdoğan'ın programına göre yeni bir tarih belirlenecek

Arıklı, bayram dolayısıyla günde 100 uçak beklendiğini ve en az 10 bin yolcu öngördüklerini söyledi.

Erhan Arıklı, devletin bazı alan vergilerinin düzenlenmesinden sonra iç hat konusunun daha kolay gündeme geleceğini ve karara bağlanacağını, böylelikle bilet fiyatlarının daha da makul olacağını kaydetti.

Konuya siyasi eleştiriler gelecebileceğinin hatırlatılması üzerine de Arıklı, “Canları sağolsun makul eleştirileri elbette dikkate alırız. Ama ideolojik ısrar olursa biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ercan’ın açılması konusunda ise Arıklı, EL-SEN grevi nedeniyle teknisyenlerin son kontrol ve onay için Ercan’a gitmediğini, ayrıca yeni havalimanında diğer bazı teknik aksaklık olabileceğini, binlerce insanı beklerken bunu riske atmak istemediklerini ve açılışı bayram sonrasına ertelediklerini açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ercan’a büyük önem verdiğini kaydeden Arıklı, böylesi dev bir açılışın Erdoğan’a yakıştığını, bayramdan sonra açılması için Türkiye ile istişarelerin sürdüğünü, Erdoğan’ın programına göre durumun yeni bir tarih belirleneceğini söyledi.

Arıklı, simgesel bir açılış değil, işlevsel bir açılış istediklerini, açılıştan sonra Yeni Ercan’ın devrede olacağını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu: Hükümeti Yasadışılığa Karşı Durmaya Çağırıyoruz18 Nisan 2023 Salı 15:29
  • Kılıçdaroğlu: Rüşvet alandan Büyükelçi mi olur? Onları derhal Ankara'ya geri çağıracağız...18 Nisan 2023 Salı 15:10
  • Özersay: CTP, hükümetin devamlılığından rahatsız değil18 Nisan 2023 Salı 14:39
  • Cesurer: KIB-TEK yönetimi yasa tanımaz şekilde Ercan'daki elektrik işlerini yaptırdı18 Nisan 2023 Salı 14:37
  • Başkan Harmancı, Çocuklarla Buluştu 18 Nisan 2023 Salı 13:57
  • LTB El Ele Kreşi’ndeki Çocuklardan 23 Nisan Gösterileri18 Nisan 2023 Salı 13:11
  • Cumhuriyet Meclis'i Genel Kurulu toplandı18 Nisan 2023 Salı 12:23
  • Bakanlık koltuklarına oturan çocuklar çeşitli vaatlerde bulundu18 Nisan 2023 Salı 12:16
  • Akansoy: Feyzioğlu, büyükelçilik misyonuna uygun olmayan işler yapıyor18 Nisan 2023 Salı 12:05
  • Tabipler Birliğine Üye Kaydı Olmadan Tabiplik Yaptı, Tutuklandı18 Nisan 2023 Salı 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti