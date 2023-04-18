Arıklı: Ercan'ın açılışı için Erdoğan'ın programına göre yeni bir tarih belirlenecek

Arıklı, bayram dolayısıyla günde 100 uçak beklendiğini ve en az 10 bin yolcu öngördüklerini söyledi.

Erhan Arıklı, devletin bazı alan vergilerinin düzenlenmesinden sonra iç hat konusunun daha kolay gündeme geleceğini ve karara bağlanacağını, böylelikle bilet fiyatlarının daha da makul olacağını kaydetti.

Konuya siyasi eleştiriler gelecebileceğinin hatırlatılması üzerine de Arıklı, “Canları sağolsun makul eleştirileri elbette dikkate alırız. Ama ideolojik ısrar olursa biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ercan’ın açılması konusunda ise Arıklı, EL-SEN grevi nedeniyle teknisyenlerin son kontrol ve onay için Ercan’a gitmediğini, ayrıca yeni havalimanında diğer bazı teknik aksaklık olabileceğini, binlerce insanı beklerken bunu riske atmak istemediklerini ve açılışı bayram sonrasına ertelediklerini açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ercan’a büyük önem verdiğini kaydeden Arıklı, böylesi dev bir açılışın Erdoğan’a yakıştığını, bayramdan sonra açılması için Türkiye ile istişarelerin sürdüğünü, Erdoğan’ın programına göre durumun yeni bir tarih belirleneceğini söyledi.

Arıklı, simgesel bir açılış değil, işlevsel bir açılış istediklerini, açılıştan sonra Yeni Ercan’ın devrede olacağını sözlerine ekledi.