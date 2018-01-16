Arıklı: Erken seçim olmazsa olmazımız

Meclise iki milletvekili ile giren Yeniden Doğuş Partisi’nin Genel Başkanı Erhan Arıklı, koalisyon hükümetinde yer almaları halinde, yapılması gerekenleri sıraladı, kırmızı çizgisini açıkladı

HENÜZ GELEN OLMADI: Arıklı, şu an için kendilerine hükümet için bir teklif gelmediğini ifade ederek “Gelirse oturur konuşuruz. Alacağımız teklifi partinin yetkili kurullarına götüreceğiz. Bizim için önemli olan Haziran’da seçimdir. Herkesin bunu kabullenmesi gerekiyor” dedi

24’Ü BULAN GELSİN: YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Ülkeyi erken seçime götürecek bir icraat hükümeti” içerisinde yer alacaklarını söyledi. “İlle de hükümette olalım” tavrında olmadıklarını söyleyen Arıklı, “24’ü bulan gelsin, CTP, UBP hiç fark etmez, herkesle koalisyonu konuşuruz” dedi

PİŞMANIM: “Türkiye’yi işgalci olarak görenlerin üzerinde sigara söndürmek onları kum torbası olarak kullanmak istiyorum” açıklamasının üzerinden 20 yıl geçtiğini söyleyen Arıklı, “20 yıl önce yazılmış. Deli dolu olduğumuz dönemler. Ben Erhan Arıklı olarak o noktada değilim. Ben o yazıyı o üslupta yazdığım için pişmanım. Ben artık o Erhan Arıklı değilim” dedi

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis’e iki vekille girmelerinin ardından koalisyon noktasında söz sahibi olmalarının önemli olduğunu ifade ederek seçimlerden bir başarı elde ettiklerini düşünmediğini belirtti

Arıklı, koalisyon noktasında Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin oluşturacağı bir hükümetin 26 sayısı ile bir icraat hükümeti olmayacağını ifade ederek erken seçimin şart olduğunu söyledi.

Arıklı, Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi’nin Radyo Havadis’teki programına konuk oldu, önemli açıklamalarda bulundu.

Soru: “Türkiye’yi işgalci olarak görenlerin üzerinde sigara söndürmek onları kum torbası olarak kullanmak istiyorum” diye bir açıklamanız olmuştu geçmişte. O yazıyı bugün yine yazar mıydınız?

Arıklı:20 yıl önce yazılmış. Deli dolu olduğumuz dönemler. Hepimizin ateşli olduğu dönemler vardı. O dönemde yazılmış bir yazı. Ben Erhan Arıklı olarak o noktada değilim. Yine fikirlerim aynı fikirler. Yine KKTC’ye son derece bağlıyım. Bu ülkenin varlığını ve devamını savunuyorum. Ama karşı tarafta farklı düşüncede olan insanlara da saygılı olmam gerektiğini zaman bana öğretti. Zaman hepimize bir takım aşırılıkları törpülemeyi öğretti. KKTC’nin yaşatılması gerektiğini halen daha savunuyorum. Ama muhataplarıma bu yazıyı bu üslupla yazmamam lazımdı. Zaman beni olgunlaştırdı. Geçmiş geçmişte kaldı. Ben o yazıyı o üslupta yazdığım için pişmanım. Ben artık o Erhan Arıklı değilim. zaman beni olgunlaştırdı. Bizi o dönemde yargılamaya çalışanlar bugüne gelsinler.

Soru: Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Yeniden Doğuş Partisi olarak nedir düşünceniz? Bir koalisyona sıcak bakıyor musunuz?

Arıklı: KKTC’de çok enteresan bir yapımız var. Yemin ettikten sonra hele bir görevlendirme yapılsın. Görevlendirilen parti diğer siyasi partileri gezsin. Seçimin ertesi günü kriz demek yanlış. Siyasette tecrübe çok önemli. Siyasette ben çok eskiyim. Bir siyasi parti lideri kendini hiçbir zaman bağlamamalı. Keşke CTP de HP de kendini bağlamasaydı. Alelacele parti meclislerini toplayıp bir karar almamaları gerekirdi.

CTP ile de TDP ile de bir hükümet formülü olsa oturur konuşuruz. En başında biz söyledik. Bizim düşüncelerimizi yansıtabileceğimiz bir hükümete biz destek oluruz. Seçimlerden önce de bunun söyledik. Ülkeyi hükümetsiz bırakacak halimiz yok. Vatandaş görevini yaparak bu aritmetiği çıkardı. Saygılı olunmalı. Hükümet de çıkarmak gerek. Eğer olmuyorsa sandığa gidilir tekrar.

Soru: Yeniden sandığa gitme noktasını nasıl görüyorsunuz? Bu olasılığı güçlü tutuyor musunuz?

Arıklı: Elbette tutuyoruz. Bu seçim sistemi ile gittiğimizde 3 partili bir koalisyon çıkar dedim. Haziran’da büyük bir ihtimalle seçim olacak diye açıklamam var. bunun için de hazırlıklara başladığımızı ben Pazar günü söyledim. Bunu herkes öngörüyordu ben de öngörüyordum çünkü çok ucube bir seçim sistemi var.

Eğer hükümette yer alırsak ilk işimiz bu seçim sistemini değiştirmek olacak. Karmaya karşıyız. O kalkacak ve tek bölgeli bir seçim sistemi olacak. Eğer o da olamazsa üç bölgeli olacak.

Halk bize bir şans vermeli. Ön yargıları bir kenara bırakarak halk bizi bir değerlendirsin.

Soru: Hükümete girme noktasında YDP’nin son görüşü nedir?

Arıklı: Biz hükümete girme noktasında değiliz. 26 vekille gireceğiniz hele hele de erken seçim şartının olmadığı 26 vekilli hükümet yürütülebilir değil. Bizim YDP olarak hükümete girmeden önce erken seçim tarihini bilmemiz gerekir. Tarihin belirlenmesi hükümete tutkal vazifesi görür. Eğer belirlenmezse tüm vekiller bakan gibi davranır. Ama eğer derseniz seçim var o 26 adeta 36 vekil pozisyonunda olur. Bir an evvel seçim yasasını da değiştirerek bir erken seçime gitmek gerek. Bütçenin de geçirilmesi gerekiyor.

Soru: YDP hükümete gelirse vatandaşlık konusunda atacağı adımlar nasıl olacak?

Arıklı: Vatandaşlık Yasası’nı da konuşmamız gerek. Şayet bize bu yasa ile ilgili bir teklif gelirse getiren muhataplarımızla oturup konuşacağız. Süre ne kadar? Neleri elden geçirebiliriz? Vatandaşlık konusunda biz son derece iddialıyız. Bizim her önümüze gelene vatandaşlık verme gibi bir politikamız yok. Önce nüfus politikasını tespit etmemiz ve planlama yapmamız gerek. KKTC artık dışarıdan nüfus taşımayla bir yere varamaz. Bunun bir kurala konulması gerek. 5 ve 10 yıllık periyotlarda benim ne kadar bir nüfusa ihtiyacım var bunun saptanması gerekir.

Soru: UBP’nin uyguladığı vatandaşlık politikasına baktığınız zaman bunun demokratik bir yapı olduğunu düşünüyor musunuz?

Arıklı: Değil tabi. Bu da demokratik bir yapı değil. Bizim şu andaki uygulanan sistem de yanlış. Denilmeli ki “Şu tarihten itibaren ben çalışma izinlilere vatandaşlık vermeyeceğim.” Ondan sonra bir nüfus planlaması yaparsınız. Ve dersiniz ki “ben her yıl 3-5 bin vatandaş yapacağım. Ama şunu da bu kriterlerde yapacağım.”

Bunlarda da ortaklarımızdan bir teklif gelirse bunları konuşmamız gerek.

Soru: “Yüzde 10 oy alamazsak istifa ederim” şeklinde bir açıklamanız oldu mu?

Arıklı: Şubat’ın 24’ünde kurultaya gidiyoruz. Benden daha iyi bir arkadaş çıkarsa gelip o yönetecektir. Şu anda aday olup olmama noktasında bir düşüncem yok. Bunları ileriki zamanlarda konuşacağız. Değerlendiriyoruz. Geçmişte de bunu uyguladık. Yine uygularız. YDP’nin şu anda bir başarı olduğunu düşünmüyorum. Ben yüzde 13-14 bir oy bekliyordum ve hayal kırıklığım var. Hiçbir sandıkta görevlimiz yoktu. Ne o yanan oyların büyük kısmı bizim oylarımızdı. Maraş’ta bir sandıkta 42 tane oyumuz yandı.

Soru: Şu anda bir hükümet için diğer partilerle bir temas oldu mu?

Arıklı:Biz bir toplum sözleşmesi imzaladık. Her yerde söyledik tek başımıza ya da koalisyon, biz manifestomuzu uygulayabileceğimiz kişilerle koalisyon yaparız. Hüseyin Özgürgün ya da Tufan Erhürman hükümet kurma görevini alırsa bize geldiklerinde bizim ilk söyleyeceğimiz, bizim bir toplum sözleşmemiz var, bunun ne kadarını uygulayabiliriz. Biz manifestomuzu uygulayamayacağımız bir hükümetin içerisine girmeyiz, girersek yarın bize yuh çekerler. UBP içerisinde birtakım çalışmalar olduğunu duyuyoruz, Hüseyin Özgürgün’ün başkan olmadığı bir hükmet. Çok ayıp bir durum. UBP’nin içerisinde bazıları şimdiden başbakanlık hayalleri görüyorlar.

Soru: Kıbrıs Müzakere sürecini nasıl görüyorsunuz. Duraksayan bir süreç var. bundan sonraki noktada bir açılım bekliyor musunuz?

Arıklı:Biz anlaşmaya karşı değiliz ilk baştan beri sayın Akıncı’ya ihtiyatlı da olsa destek veren bir siyasi partiyiz, verdiği bütün tavizlere rağmen halen daha bu desteğimiz devam ediyor. Bizim kriterlerimiz, Türkiye’nin garantisinin sonlandırılmadığı, iki kesimli ve siyasi eşitliğimize her hangi bir halel getirmeyen bir anlaşmaya biz varız. Hatta bir adım ileri gidiyoruz Maraş’ı hemen yarından itibaren açalım. Koalisyon görüşmelerinde ilk ortaya koyacağımız bu. Müzakereler devam etsin.

Soru: Başkanlık Sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Arıklı:İnşallah olur. Bizim manifestomuzun ilk maddesi Başkanlık Sistemi’dir. Çünkü Başkanlık Sistemi deyip de işin içinden çıkamazsınız. Hangisi bize uygundur bunu oturup konuşmamız gerek. Bir çok başkanlık sistemi vardır. Mutlaka geçmemiz gerek ama bunun altyapısını işi araştırıp koymamız gerek.

Soru: “Türkiye Cumhuriyeti kökenlilerin partisi” deniliyor. “Bize alışacaksınız bizi görmezden gelemezsiniz” gibi kabul edilemeyecek söylemler var. bunlar hakkında ne söylemek istersiniz?

Arıklı: Bunlara ben holiganlar diyorum. Her iki taraftan da böyle söylemler geliyor. Bunlar yanlıştır.

İki tarafında holiganlarına akil insanlar sahip çıkmalı. Biz KKTC’nin partisiyiz. Zaman onları da olgunlaştıracak ve bir noktaya getirecek. Arkadaşlar bilgisayar analizi yapıyor. Bu arkadaşlarımızın aldığı tercih oylarını açıklayacağız. Biz KKTC’nin gerçeğiyiz. Siyasi bir aktör haline geldik. Bu aktörlüğümüz devam eder mi etmez mi bilmiyorum ama netice itibarı ile Kıbrıs Türk siyasetinde varız. Lütfen hazım sorunu çekenler bunu hazmetsinler.

Soru: Son olarak hükümetle ilgili neler söylemek istersiniz?

Arıklı: Bize herhangi bir teklif gelmedi. Gelirse oturur konuşuruz. Alacağımız teklifi partinin yetkili kurullarına götüreceğiz. Daha sonra detayları konuşmamız gerek. Büyük ihtimalle biz hükümeti kurmazsak bir teknokrat hükümet orada duruyor. Ülkeyi yeni bir seçim bekler. Demokratik ülkelerde 4 seçim üst üste olduğu görülüyor. Herkesin bunu kabullenmesi gerekiyor. TDP bizi reddetse da biz onları reddetmiyoruz.

(Havadis)