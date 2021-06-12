Arıklı, Esenboğa Havalimanı’nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Ankara’da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Ankara’da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Arıklı, Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleşen görüşme sonrası BRT’ye değerlendirmede bulundu. Arıklı, görüşmenin Caparov’un daveti üzerine gerçekleştiğini aktardı…

Kırgızistan’daki temsil görevi sırasında Başkan Caparov’un KKTC Kırgızistan Dostluk Grubu başkanlığı yaptığını hatırlatan Arıklı, o dönemde ambargoların delinmesi konusunda birtakım faaliyetler yaptıklarını, bunlardan birinin spor ambargosunun kaldırılması yönünde olduğunu ve hem futbol hemde basketbol takımlarının ilk defa milli maç yapmasını sağladıklarını anlattı.

Arıklı, görüşmede, iki ülke arasındaki sportif, kültürel, ticaret ve karşılıklı yatırım eğitim alanındaki işbirliklerinin nasıl geliştirileceği konusunu detaylandırdıklarını, bu çerçevede 8 -10 Ağustos tarihleri arasında Bişkek’te yapılacak Issıkgöl iş forumuna, Ticaret Odası üyesi iş insanlarının iştirak ederek ilk adımın atılmasını konuştuklarını söyledi.

Görüşmede ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kırgızistan arasında kültürel alanda karşılıklı kültür haftalarının düzenlemesi konusunda anlaştıklarını kaydeden Arıklı, sportif müsabakaların Ağustos ayından başlamak kaydıyla mutabakata vardıklarını sözlerine ekledi.