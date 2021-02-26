Arıklı Gazeteci Gazihan'dan özür diledi

Ekonomi ve Enerji bakanı Erhan Arıklı Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın hazırladığı programa bağlanarak Özkıraç'ın kanaldaki açıklamalarını neden göstererek Genç TV’de program yapan Muazzez Gazihan’a ağır bir üslupla konuşmuştu.

DETAY -SOSYAL MEDYA

Bu olay ülke genelinde tepkiyle karşılandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhan Arıklı o gazeteciden özür diledi

İşte o paylaşım:

ÜZGÜNÜM MUAZZEZ...

Bugün hangi rant çevrelerinin sözcülüğünü yaptığını gayet iyi bildiğim bir sendikacının senin programında yaptığı seviyesiz ve asılsız iddiaları duyduğumda bunlara cevap verme ihtiyacı hissettim.

Seviyesini ve kalitesini herkesin bildiği bu şahsın seviyesine inmemem gerekirken, tersini yaptım. Ona cevap verirken bana yakışmayan bir üslupla seni de incitecek sözler sarfettiğim için inan çok üzgünüm.

Senden ve tüm Genç TV camiasından özür diliyorum...

NE OLMUŞTU?