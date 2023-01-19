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Arıklı: Geçitkale Havaalanı askeri üs olacak ben de en şerefli imzayı atacağım

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Arıklı: Geçitkale Havaalanı askeri üs olacak ben de en şerefli imzayı atacağım
Arıklı: Geçitkale Havaalanı askeri üs olacak ben de en şerefli imzayı atacağım

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Geçitkale Havaalanı askeri üs olacak. Ben de en şerefli imzayı atacağım’’ dedi.

Bakanlar Kurulu, kullanım hakkı iş insanı Asil Nadir’de bulunan Geçitkale Havaalanı’nın sözleşmesini iptal edip İHA ve SİHA’ların yerleştirildiği alanın KTBK’ya devredilmesine karar verildi.

Alanın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na devri için yetki KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’da.

“En şerefli imzayı atacağım” 

TRT Haber’e konuşan Arıklı, Geçitkale’nin askeri üs olacağını vurguladı, “Bu gecikmiş bir adımdı” dedi.

Bakan Arıklı, Kıbrıs Rumlarının Türkiye’ye düşmanlık besleyen ülkelere üs ve askeri imkanlar verdiğine dikkati çekti; “En şerefli imzayı atacağım” diye konuştu.

Bakan Arıklı, Türkiye’ye deniz üssü verilmesi yönünde de gerekli adımların atılacağını kaydetti. Böyle bir talep gelirse, “hiç düşünmeden adımların atılacağını” belirtti.

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