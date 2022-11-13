Arıklı: "Geçmiş olsun Türkiyem"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yazılı açıklama yaparak İstanbul'da meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı.

Arıklı'nın açıklaması şu şekilde:

GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM…

Türkiye’de ve Türk Dünyasında ne zaman önemli gelişmeler olsa dünyadaki Müesses Nizamın kurucuları buna sekte vurmak ve Türkiye’ye gözdağı vermek için mutlaka bir provakasyon yaparlar.

Mesaj şudur; “Biz sana Lozanda bir sınır çizdik. Sakın bunun dışına çıkmaya yeltenme”

Bilmeleri gereken şuki; Türkiye kendine biçilen gömleği yırtmıştır. Bu yolun geri dönüşü de yoktur.

Geçmiş olsun Türkiyem. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz…