Arıklı: "Geçmiş olsun Türkiyem"

Arıklı'nın açıklaması şu şekilde:
GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM…
Türkiye’de ve Türk Dünyasında ne zaman önemli gelişmeler olsa dünyadaki Müesses Nizamın kurucuları buna sekte vurmak ve Türkiye’ye gözdağı vermek için mutlaka bir provakasyon yaparlar.
Mesaj şudur; “Biz sana Lozanda bir sınır çizdik. Sakın bunun dışına çıkmaya yeltenme”
Bilmeleri gereken şuki; Türkiye kendine biçilen gömleği yırtmıştır. Bu yolun geri dönüşü de yoktur.
Geçmiş olsun Türkiyem. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz…
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