  • BIST 4.455,53
  • Altın 1053.957
  • Dolar 18.5328
  • Euro 19.1966
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Arıklı: "Geçmiş olsun Türkiyem"

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yazılı açıklama yaparak İstanbul'da meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı.
Arıklı: "Geçmiş olsun Türkiyem"

Arıklı'nın açıklaması şu  şekilde:

GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM…

Türkiye’de ve Türk Dünyasında ne zaman önemli gelişmeler olsa dünyadaki Müesses Nizamın kurucuları buna sekte vurmak ve Türkiye’ye gözdağı vermek için mutlaka bir provakasyon yaparlar.

Mesaj şudur; “Biz sana Lozanda bir sınır çizdik. Sakın bunun dışına çıkmaya yeltenme”

Bilmeleri gereken şuki; Türkiye kendine biçilen gömleği yırtmıştır. Bu yolun geri dönüşü de yoktur.

Geçmiş olsun Türkiyem. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz…

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aksa Rekabeti Yaratıyor13 Kasım 2022 Pazar 17:16
  • Tüm Ürünler Temiz13 Kasım 2022 Pazar 15:55
  • Rum basını: Doğal gazın geleceğini seçilecek aday belirleyecek13 Kasım 2022 Pazar 15:47
  • 27 araç trafikten men edildi13 Kasım 2022 Pazar 15:29
  • Trafikte 12'si alkolden toplam 241 sürücü rapor edildi, 27 araç trafikten men edildi13 Kasım 2022 Pazar 15:26
  • Ertuğruloğlu: AB, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının karşısında olduğunu gösterdi13 Kasım 2022 Pazar 14:55
  • 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı “Cumhuriyet Korteji” ile kutlanacak13 Kasım 2022 Pazar 14:42
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak13 Kasım 2022 Pazar 14:08
  • Ataoğlu: "Daha güzel yarınlara ilerleyeceğiz"13 Kasım 2022 Pazar 13:52
  • Üstel: "Bu tür projeler çok önemli"13 Kasım 2022 Pazar 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti