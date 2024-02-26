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Arıklı: Gençlerimiz ne kadar sporla iç içe olursa kötü alışkanlıklardan o kadar uzak durur

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96 gencin 16 takımla mücadele ettiği turnuvanın ödül törenine, Girne İlçe Başkanı Ramazan Karal, YDP Genel Başkan Yardımcıları Orhan Hunç, Mehmet Tunçtürk ile Erşan Sabit Yılmaz, YDP Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yeşilyüz ve partililer katıldı.
Arıklı: Gençlerimiz ne kadar sporla iç içe olursa kötü alışkanlıklardan o kadar uzak durur

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan ArıklıYDP Girne İlçesi himayesinde YDP Gençlik Kolları tarafında düzenlenen 1’inci Halı Saha Turnuvası’nın ödül ve plaket törenine katılarak başarılı sporculara ödüllerini takdim etti.

Bakan Arıklı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, YDP olarak gençlerin eğitimlerinin yanı sıra sporla olan ilişkilerini güçlendirmek hedefinde olduklarını belirtti.

Arıklı, YDP olarak gençler için spor ve sanat ağırlıklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini, 1’incisi düzenlenen Halı Saha Turnuvası’nın geleneksel hale getirileceğine işaret etti.

Arıklı, “Gençlerimiz ne kadar bilimle, sporla ve sanatla iç içe olursa, kötü çevreden ve kötü alışkanlıklardan o kadar uzak olur. YDP olarak böyle bir turnuvaya imza atan arkadaşlarımı canı gönülden kutlarım” dedi.  

YDP Girne İlçe Başkanı Ramazan Karal ise parti olarak bu sene gerçekleştirecekleri birçok etkinliğin ilkini başarıyla düzenlendiklerin, bir sonraki etkinliğin ise 8 km’lik dağ yürüyüşü olduğunu aktardı. Karal, 2024’te gerçekleştirilecek etkinliklerinin planlamasının yapıldığının altını çizdi.

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