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Arıklı, görevin hayırlı olmasını diledi

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Arıklı, görevin hayırlı olmasını diledi
Arıklı, görevin hayırlı olmasını diledi

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili Ünal Üstel’e vermesiyle ilgili olarak BRT’ye konuştu…

Arıklı, “Koltuk derdinde olsaydık eylem planı sunmazdık, hükümeti bozmazdık... Sayın Faiz Sucuoğlu’ndan ne istediysek, yeni başbakan adayından da aynı şeyleri isteyeceğiz. Katı şartları da ileri sürebiliriz. Biz artık icraat istiyoruz” dedi.

Halkın sıkıntılara tahammülü kalmadığını belirten Arıklı, “Haziran ayının sonunda sıkıntılar daha çok hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.

Arıklı, görevin hayırlı olmasını dileyerek, “DP ve YDP bu süreci birlikte yürütme konusunda kararlıdır. Biz icraat istiyoruz, Sayın Ünal Üstel ile kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi. 

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