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Arıklı haberi doğruladı! Ercan'da arıza oluştuğundan 2. pist kullanılmaya başlandı!

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Arıklı haberi doğruladı! Ercan'da arıza oluştuğundan 2. pist kullanılmaya başlandı!
Arıklı haberi doğruladı! Ercan'da arıza oluştuğundan 2. pist kullanılmaya başlandı!

İşte açıklama;

İKİNCİ PİSTİ DE KULLANMAYA BAŞLADIK…

Ercan Havaalanı yeni pistinde kurulu olan mobil meteoroloji cihazı ile istasyon arasındaki fiber hattında meydana gelen arıza dolayısı ile birinci pisti de kullanıma aldık. Uçaklar birinci piste inip ordan taksi yolu ile yeni terminal binasına gelip yolcu işlemlerini yapacaktır.

Fiber hatta ki arızanın kısa bir sürede giderilmesini bekliyoruz. Bu durum bizim olmasını ön gördüğümüz sıkıntılardan birisi idi. Ercan Havaalanın iki piste sahip olmasının amacı da budur.

Sabah saatlerinde Ercan Havaalanında “Elektirik” konusu ile ilgili profesyonel teknik danışmanlarımızın da katılımı ile bir toplantı yaptık. Ercan’daki elektrikten kaynaklanan sıkıntıların giderek azalacağı ve en geç bir ay içerisinde ortadan kalkacağı bilgisini aldık. Çalışmalar Teknik Danışmanlarımızın kontrolünde yapılacak.

Bu arada “Ercan erken açıldı. Bu sebeple arızalar meydana geliyor “ gibi bazı iddialar ileri sürülüyor. Bilinmelidir ki; Biz altı ay sonra da Ercanı açsaydık. Aynı sıkıntıları o zaman da yaşatacaktık. Çünkü Havaalanları yaşayan bir organizmadır. Bazı sıkıntılar ancak içinde yaşanıp kullanıldığında ortaya çıkar ve giderilir. Bu amaçla Havalanalarına geçici lisanslar verilir. Geçici lisansların süresi 6 aydır.

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