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Arıklı: Haberleşmede geride kalan ekonomi ve siyasette de geride kalır

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, haberleşme alanında geri kalan ülkelerin ekonomik ve siyasi açıdan da geride kalacağını söyledi.
Arıklı: Haberleşmede geride kalan ekonomi ve siyasette de geride kalır

Zirvede konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bir yıl önce çalışma arkadaşlarına KKTC’nin bir bilişim adası olması için çalışmaları yönünde talimat verdiğini belirtti.

 

Türkiye’den önce 3G’ye geçen KKTC'nin 4G’ye geçmekte geciktiğini belirten Arıklı, 5G için de çalışmalar yapıldığını aktardı. Öte yandan dünyanın 6G çalışmalarına geçtiğini söyleyen Arıklı, “6G’yi ıskalamamamız gerekiyor” diyerek, 6G için de çalışmaların başlaması gerektiğini kaydetti.

Evden eve fiber projesiyle ilgili çalışmaların da süratle devam ettiğini belirten Arıklı, yap-işlet-devret modeliyle haziran ayında bu projenin “startının” verileceğini ifade etti. Arıklı, fiber projesiyle ilgili gelecek hafta Bakanlar Kurulu’na bir sunum yapılacağını da belirtti.

“Bilişim adası Kıbrıs mottomuza herkes inanmak zorunda” diyen Arıklı, bütün paydaşlara “Bu konuda herkes elini taşın altına koysun” çağrısında bulundu ve devlet olarak üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Haberleşmenin önemine vurgu yapan ve bu alandaki gelişmelerin dünyayı adeta bir köy haline getirdiğini kaydeden Arıklı, haberleşmede geride kalanın ekonomik ve siyasi açıdan da geride kalacağını söyledi.

Arıklı, zirveye katkı koyan herkese teşekkür ederken, zirvenin sonuçlarını inceleyeceğini belirtti.

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