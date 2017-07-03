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Arıklı: “Haklarımıza ve ilkelerimize halel getirmeyecek bir anlaşma istiyoruz”

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Arıklı: “Haklarımıza ve ilkelerimize halel getirmeyecek bir anlaşma istiyoruz”
eniden Doğuş Partisi (YDP) dün akşam Değirmenlik köyünü ziyaret ederek halkla sohbet toplantısı düzenledi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, Crant Montana zirvesini değerlendirdi.

Arıklı şöyle konuştu:

“Müzakereleri heyecanla takip ediyoruz. Haklarımıza ve ilkelerimize halel getirmeyecek bir anlaşma istiyoruz. Kıbrıs’ta bir çözüme en çok ihtiyacı olan kesim, 74 sonrası Ada’ya gelen göçmenlerdir. “Yerleşik” denilen bu kesimin Ada’daki varlığı aradan 42 yıl geçmesine rağmen ne Rumlar tarafından ne de içimizdeki bazı kesimler tarafından kabullenilmektedir. Crant Montana’nın ne getirip ne götüreceğini hep birlikte göreceğiz. Çıkan sonuca göre değerlendirmemizi yapacağız.”

Arıklı, son günlerde ülkenin çeşitli yerlerinden çıkan yangınlara da değinerek, yangın söndürme helikopteri alınmamasını kınadı.

Arıklı, “Bir yangın helikopterinin fiyatı 3 milyon dolardan başlıyor. Makam araçlarına para bulan bu Hükümet, bir yangın helikopteri için para bulamadı. Neymiş, Adana’da konuşlanan helikopter buraya da bakacakmış. Adana’dan buraya gelecek helikopter, en az 20 dakikada buraya ulaşır. Gelen helikopterin yangına müdahalesi ise 45 dakikadan az değildir. Oysa yangına ne kadar erken müdahale edilirse söndürme şansı o kadar fazladır. Bir yangın helikopterine sahip olmak için ormanlarımızın tamamen yanması mı gerekiyor?” diye sordu.

Arıklı, Değirmenlik bölgesinde taş ocağı faciası yaşandığını ve taş ocaklarının çevre ve insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek artan kanser vakalarına dikkat çekti ve hükümeti eleştirdi.

Toplantıda Genel Başkan Yardımcıları Sunalp Sencer, Turan Büyükyılmaz ve Mehmet Ünal Bay da konuşmalar yaptı.

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