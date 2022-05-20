  • BIST 2.372,35
  • Altın 944.031
  • Dolar 15.9114
  • Euro 16.7995
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

Arıklı: Halkın Partisi'ne Bu Meclisin İhtiyacı Var

» »
Arıklı: YDP olarak bizim bu istifaların kabulüne oy vermemiz pek mümkün görünmüyor
Arıklı: Halkın Partisi'ne Bu Meclisin İhtiyacı Var

Halkın Partisi’nin (HP) ‘sine-i millet’ diyerek Genel Başkan Kudret Özersay’ın vekillikten istifa etmesi ve diğer iki Milletvekili Jale Refik Rogers ile Ayşegül Baybars’ın ise yoluna bağımsız vekil olarak devam etmesi ile ilgili açıklamalar devam ediyor…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Arıklı açıklamasında, HP Parti Meclisi tarafından alınan sine-i millet kararının gerekçe metni incelendiğinde ‘müdahale" ve ‘hükümetin meşruiyeti" kavramlarının öne çıkarıldığını belirtti.

İstifaların bu hafta meclise sunulsa bile geçerli olması için meclisin onayının gerektiğini belirten Arıklı, “YDP olarak bizim bu istifaların kabulüne oy vermemiz pek mümkün görünmüyor. Çünkü bu istifalara olumlu oy vermek bu gerekçeleri de kabul etmek demektir” dedi.

Arıklı, Halkın Partisi’ne meclisin ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Neticede bu partiye oy veren binlerce seçmen bu parti Milletvekillerinden muhalefette de olsa görev beklemektedir” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haziran ayı içerisinde destekler ödenecek!20 Mayıs 2022 Cuma 17:48
  • Arıklı: Ada ülkesiyiz ve devletimizin bir denizcilik politikası yok20 Mayıs 2022 Cuma 17:33
  • Meclis'i terk etmeyi doğru bulmuyoruz!20 Mayıs 2022 Cuma 17:19
  • Bakanlar Kurulu Toplandı20 Mayıs 2022 Cuma 17:02
  • Medyayı havuza alma girişimi bu kez TAK üzerinden20 Mayıs 2022 Cuma 14:52
  • Pazar günü yer yer sağanak bekleniyor20 Mayıs 2022 Cuma 14:46
  • 26 Numunenin Hepsi Temiz Çıktı20 Mayıs 2022 Cuma 14:10
  • Tatar: Bizim gönlümüz, kaderimiz, geçmişimiz bir20 Mayıs 2022 Cuma 14:02
  • Nazlı: Halkın Gerçek Gündemi Olan Ekonomik Krizi Konuşmalıyız20 Mayıs 2022 Cuma 13:59
  • Özersay: KKTC’nin bağımsız olduğu tezine aykırı şeyler yaşanıyor!20 Mayıs 2022 Cuma 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti