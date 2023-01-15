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Arıklı: Halkına ve bağımsızlığa olan inancı bize her zaman yol gösterecektir

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Arıklı: Halkına ve bağımsızlığa olan inancı bize her zaman yol gösterecektir
Arıklı: Halkına ve bağımsızlığa olan inancı bize her zaman yol gösterecektir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türkünün adadaki birliğini sağlayan, İngiliz sömürge yönetimine başkaldıran ve varoluş mücadelesinin ateşini yakan ilk lider olduğunu belirtti.

Arıklı yayınladığı anma mesajında, Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türkünün hakları için verdiği mücadele ve Kıbrıs davasına Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından sahip çıkılması için gösterdiği çaba sayesinde, bugün Kıbrıs Türkünün kendi kurduğu bağımsız ve egemen devletinde geleceğe güvenle baktığını vurguladı.

Arıklı mesajında şunlara da yer verdi:

“Eğitimini 1937’de tamamlayıp Kıbrıs’a döndüğü günden, görevi 1973’te Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a devredene kadar şifa dağıtan bir Doktor, Kıbrıs Türkünün sesini dünyaya duyuran bir gazeteci ve halkı ile birlikte, halkı için fedakârca mücadele eden bir siyasetçiydi.

Halkına ve bağımsızlığa olan inancı bize her zaman yol gösterecektir.

Aramızdan ayrılışının 39’uncu yılında Dr. Fazıl Küçük’ü saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.
Mekânı cennet olsun.”

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