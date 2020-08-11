Arıklı “Hastanın kimliğinin deşifre edilmesi doğru mu?”

YDP Genel Başkanı Arıklı, Türkiye’den KKTC’ye gelen ve PCR test sonucu “düşük pozitif” çıkan, ardından Türkiye’ye giden ve oradaki sonuçları negatif çıkan TBMM Milletvekili’nin kimliğinin sosyal medyada deşifre edildiğini belirterek, “Hani hasta hakları?

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Arıklı, geçtiğimiz hafta Türkiye’den bir Milletvekili’nin adaya geldiğini ve TBMM Milletvekili’ne PCR testi yapıldığını, test sonucunun “düşük pozitif” çıktığını ancak kendisine “yakışıksız davranışlar” yapıldığını ifade etti.

Söz konusu Milletvekili’nin birkaç ay önce Türkiye’de Koronavirüse yakalandığını, daha sonra iyileştiğini ve vücudunda antikor bulundurduğunu belirten Arıklı, adaya geldiğinde, buradaki yetkililere yaşadıklarını aktarıp bir otele yerleştiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Gidiyor, otele yerleşiyor, sabah bir hemşire kendisini arıyor ve PCR test sonucunun pozitif çıktığını söylüyor. Hemşire, Milletvekili’ne, ‘yerinizden kıpırdamayın, polis gelecek, sizi araca bindirip buraya getirecek’ diyor. Daha sonra Milletvekili’ne test yapılıyor, test sonucu “pozitif ağırlıklı” çıkıyor. Milletvekili, durumu anlatmasına rağmen bizim oradaki görevlilerimiz teknik bilgi eksikliğinden olsa gerek, gereken muameleyi yapmıyorlar. Bunun üzerine Türkiye Lefkoşa Elçiliği ile Sağlık Bakanlığı devreye giriyor. Milletvekili’ni alıp Türkiye’ye götürüyorlar, oradaki test sonucu negatif çıkıyor.”

Söz konusu Milletvekili’nin Türkiye’ye gittikten sonra çeşitli hastanelerde test yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını belirten Arıklı, “Bir Milletvekili’ne nasıl muamele edileceğini çok iyi bilmek zorundayız. Biz de Türkiye’ye gidiyoruz, bir Milletvekili’ne yakışan bir muameleye tabi tutuluyoruz” dedi.

Milletvekili’ne, devlet hastanesinden pozitif olduğuna yönelik bilgi verilmeden yarım saat önceden sosyal medyanın olayla ilgili adeta “çalkalandığını” belirten Arıklı, “Hani hasta hakları? Hastanın kimliğinin deşifre edilmesi doğru mu?” diye sordu.