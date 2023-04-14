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Arıklı: Havaalanı açılışı ertelenebilir

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Arıklı: Havaalanı açılışı ertelenebilir
Arıklı: Havaalanı açılışı ertelenebilir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Ercan Havalimanı’nın yeni binasının 18 Nisan Salı günü yapılması planlanan açılışının birkaç gün ertelenebileceğini dile getiren Bakan Arıklı, yarın teknik heyet ile bir görüşme gerçekleştireceklerini ardından ise net bir açıklama yapılacağını belirtti.

Arıklı, “Elektrik problemi ortadan kalkmadan ve bayram yoğunluğunu da göz önüne alarak, açılışı birkaç gün erteleyebiliriz” dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla planlanan uçuşların riske atılmasının anlamsız olduğunu belirten Arıklı, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) grevleri bizi etkiledi… Çok önemli bir açılış adeta sabote edildi” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Umarım, yarın teknik heyet ‘tamamdır’ der ve açılışımızı Salı günü gerçekleştiririz” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış için ülkeye gelmesi bekleniyordu.

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