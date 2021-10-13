Arıklı: Hayırlı olsun... Aralık sonu seçim yapılmalı

Bize göre 60 gün içerisinde geniş tabanlı bir Hükümet kurulursa ne ala. Kurulamazsa Aralık sonu erken seçim yapılmalıdır."

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hükümetin istifasını değerlendirdi.

“Hayırlı olsun” diyen Arıklı, sürecin Anayasal olarak işlemesini beklediklerini söyledi. Arıklı, “Bize göre 60 gün içerisinde geniş tabanlı bir Hükümet kurulursa ne ala. Kurulamazsa Aralık sonu erken seçim yapılmalıdır” dedi.

İşte Arıklı’nın paylaşımı:

"HAYIRLI OLSUN...

Başbakan Ersan Saner bugün Hükümetin istifasını sundu.

Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şimdi sürecin Anayasaya uygun olarak işlemesini bekliyoruz.

Mesela muhalefetin aylardan beri üzerinde durduğu geniş tabanlı bir seçim hükümeti kurma becerisini gösterip göstermeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Bize göre 60 gün içerisinde geniş tabanlı bir Hükümet kurulursa ne ala. Kurulamazsa Aralık sonu erken seçim yapılmalıdır."