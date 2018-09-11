Arıklı; “hayvancının sorununu 40 milyon bedelle 4 ay ötelediler”

Ziyarette konuşan YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz YDP nin İlçe kongreleri hazırlıklarının tüm hızı ile sürdüğünü ve ekim ayından sonra yeni bir ekip ile partiyi sandık bazında örgütleyeceklerini söyleyerek, yeni örgütlenme modeli hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, verdikleri tüm desteğe rağmen beceriksiz, ehliyetsiz ve liyakatsiz kadrolardan oluşan bu Hükümetin ülkeyi yangın yerine çevirdiğini söyledi. Arıklı, Meclisteki 6 siyasi partiden 5 tanesinin ideolojik farklılığına rağmen zihniyetlerinin aynı olduğunu ve 2014’den bu yana bu 5 partinin hükümet olduğunu ama Kıbrıs’ta kurulan düzenin en küçük bir değişikliğe uğramadığını çünkü hepsinin değişik isimler de taşısalar aynı parti olduklarını söyledi. Arıklı; “Mecliste 2 Parti var. YDP ve düzen partileri. Düzenden beslenen bu 5 partinin düzeni değiştirmesi mümkün değil. Onlar düzeni, düzen onları besliyor. Bu düzeni değiştirecek tek parti YDP’dir” dedi.

Arıklı, bazı kesimlerin YDP’yi de düzen partisi olduğunu zannederek YDP üzerinde Hükümet senaryoları kurduğunu anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz Hükümet senaryoları içinde yokuz. Mevcut olan bir Hükümet var. Krizden çıkılması için bu Hükümete biz de destek veriyoruz. Yeni Hükümet ancak bu Hükümet yıkılırsa konuşulur” dedi.

Arıklı ekonomik krize de değinerek Hükümetin krizi aşma konusunda sınıfta kaldığını ve sesini çıkaran, kıran döken her kesimin karşısında diz çöktüğünü söyledi. Ek mesai konusunda sendikalara boyun eğen hükümetin şimdi de hayvancının karşısında dik duramadığını belirten Arıklı şunları söyledi; “Anlaşılan o ki bu hükümet hayvancıların sorununu 40 milyon Tl ödeyerek 4 aylığına ötelemiştir. Böylece kendisine de 4 aylık bir ömür biçmiştir. 4 ay sonra hayvancılar ve üreticiler yine meydanlara dökülecek ama şu anda hükümette olanlar, o tarihte muhalefette olacakları için onlar da eylemcilerle birlikte sokaklarda olacaklardır. CTP, HP ve TDP nin iktidar olmayı beceremedikleri ve en iyi yaptıkları şeyin muhalefet olduğu herkesçe biliniyor. Anlaşılan o ki bu Hükümeti bizim desteğimiz bile kurtaramayacak”.

YDP yarın da Korkuteli köyünü ziyaret edecek.