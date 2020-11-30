Arıklı: Her türlü hükümet modeline destek oluruz

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Cumhuriyet Meclisi'nde konuştu.
Arıklı: 103 Bin öğrenci balonu söndü!
Erhan Arıklı KKTC'de 103 bin öğrenci balonunu söndürdüğünü kayıtlı 78 bin öğrenci olduğunu belirtti.
Ekonomi için bu rakamların feci olduğu söyledi.
İşte Arıklı'nın Meclis'teki konuşmasından satır başları...
- Bu Feci rakamlar ortada iken halen hükümet kurma pazarlıkları içerisindeyiz.
- Vatandaş bizi affetmez. En kötü hükümet hükümetsizlikten iyidir.
- Her türlü hükümet modeline destek oluruz.
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