Arıklı: Hükümet Belediyelere kaynak aktarmalı

Hükümetin İskele bölgesinde 15 köyde karantina uygulaması doğru ama eksik bir tedbirdir.

Bu köylerde yaşayan insanların ne yiyip ne içeceği konusunda şu ana kadar herhangi bir tedbir alınmamıştır.

Devlet, 5 yıldızlı otellerde misafir edip karantinaya aldığı vatandaşlarına gösterdiği ihtimamı, Karantinaya alınan bölge insanları için de göstermelidir.

Hükümet kaynak yokluğunu bahane etmemeli ve gerekirse iç borçlanmaya gitmeli ve bölgedeki belediyelere kaynak aktarmalıdır. "Bu günlerde iç borçlanma yapılmayacaksa başka ne zaman yapılacaktır?" sorusu haklı bir sorudur.

Karantina altındaki insanlara yapılacak yardımlar, belediyeler ve muhtarlıklar eli ile yapılmalıdır. Kişi ve kuruluşlar eli ile yapılan yardımlar hijyen kurallarına dikkat edilmediği için salgının yayılmasına neden olmaktadır. Hükümet bu konuda da bir düzenleme yapmalıdır.

Hükümete Karpaz bölgesinde karantinaya alınan insanlara bir an evvel yardım ulaştırılmasının geciktirilmeyecek bir durum olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.