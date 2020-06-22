Arıklı: “Hükümet kendi yarattığı zaafiyeti idare edemedi, yüzüne gözüne bulaştırdı”

Meclis Genel Kurulu toplandı. YDP Milletvekili Erhan Arıklı ise, “hükümetin kendi yarattığı zaafiyeti idare edemeyerek yüzüne gözüne bulaştırdığını” savundu.

Meclis Genel Kurulu toplandı.

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, “hükümetin kendi yarattığı zaafiyeti idare edemeyerek yüzüne gözüne bulaştırdığını” savunarak, özel izinle ülkeye gelmesine izin verilenler ve verilmeyenlerle ilgili çeşitli örnekler vererek “Siz adamına göre mi karar veriyorsunuz” dedi.

Hükümeti, duygu sömürüsü yapmakla suçlayan Arıklı, Tatar’ın en başından çıkıp özür dileseydi konunun buralara gelmeyeceğini, polisin sunacağı raporun ardından gereğinin yapılabileceğini söyledi.

“Ulaştırma bakanı da suçlu bulunursa onu da ortağına söylemeden görevden alacak cesareti olacak mı merak ediyorum” diyen Arıklı, Bakanlar Kurulu’na sunulan karantina dahil önergeye rağmen karar alınmadan sorumluluğu alıp kapıları açtıranın kim olduğunu bilmek istediklerini ve bu konunun peşini bırakmayacaklarını ifade etti.

ATAOĞLU

Kabine değişikliği ve yaşanan süreçle ilgili söz alan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, gündemin ekonomik paket olması gerekirken hükümetin kendi konularıyla ilgili saatler süren toplantılar yapıldığına işaret etti.

Tatar’ın tüm gelişlerde Bakanlar Kurulu kararı yoktur söyleminin yanlışlıkla ağızından çıkmış olabileceğini, çünkü bu konuda Başbakanın bilgisi olmama ihtimalini düşünemediğini kaydeden Ataoğlu, Tatar’ın “pandemi döneminde pozitif adımlar attık kararlar aldık” dediğine atıfta bulunarak “madem PCR testi yeterliydi niye vatandaşlar 14 gün karantinada kaldı?” diye sordu.

Ataoğlu, Tatar’ın Özersay’ın hükümeti bozmasından korkarak mı bu tür karar aldığını sorduğunu ancak cevap alamadığını hatırlatarak, Özersay’ın geçmiş söylemlerinin sadece kendi partisi haricindeki kişileri mi kapsadığını sordu.